Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Феликс Шретер - статистика

Завершил карьеру
23 января 1996 (30), Ульм
#11 | Нападающий
177 см
Германия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Йерв
12
5
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Йерв
2 : 2
23.10.2022
Викинг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Йерв
0 : 1
19.10.2022
Олесунн
63' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
1 : 2
16.10.2022
Йерв
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Сарпсборг 08
4 : 3
18.09.2022
Йерв
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Йерв
2 : 4
11.09.2022
Мольде
81' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Одд
2 : 1
04.09.2022
Йерв
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Йерв
0 : 2
27.08.2022
Буде-Глимт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Стремсгодсет
6 : 0
21.08.2022
Йерв
75' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Йерв
1 : 0
14.08.2022
Лиллестрем
76' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Хаугесунд
3 : 1
07.08.2022
Йерв
64' - 90'
77'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Йерв
2 : 5
30.07.2022
Волеренга
61' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Йерв
1 : 2
16.07.2022
Сандефьорд
1' - 81'
51'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Русенборг
3 : 2
10.07.2022
Йерв
1' - 90'
16'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Мольде
1 : 1
06.07.2022
Йерв
1' - 79'
65'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Йерв
1 : 0
02.07.2022
Хаугесунд
84' - 90'
90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Йерв
1 : 2
19.06.2022
ХамКам
73' - 90'
83'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Йерв
0 : 5
29.05.2022
Сарпсборг 08
65' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Олесунн
2 : 1
25.05.2022
Йерв
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Йерв
0 : 1
22.05.2022
Одд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Викинг
3 : 0
16.05.2022
Йерв
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Йерв
1 : 1
08.05.2022
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Волеренга
1 : 0
24.04.2022
Йерв
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Йерв
1 : 0
18.04.2022
Кристиансунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Лиллестрем
4 : 0
09.04.2022
Йерв
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Йерв
1 : 0
03.04.2022
Стремсгодсет
Был в запасе
Главные новости
Топ-клубы АПЛ просмотрят Батракова в матче против «Барселоны»
20:11
1
Аршавин определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
19:19
1
ВидеоСбежавший из сборной Роналду в депрессии прилетел в Мадрид
19:10
1
Агент игрока «Локомотива» ответил, действительно ли его клиент стал лудоманом
18:37
Мостовой объяснил, чем побег Роналду отличается от его случая в сборной России в 2004
18:17
3
Булыкин определил, на какой случай в сборной России похож побег Роналду
17:33
1
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
14
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
2
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
5
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+