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    Капиксаба - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Жоао
    Фамилия Фернандес
    Команда Жувентуде
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 января 1997 (26 лет)
    Рост 170
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Жувентуде 26 1 1 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.11.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    29'
    06.11.2022 81' -90' Гойас (Гояния) 1:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    03.11.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:1 Коритиба (Коритиба)
    5'
    28.10.2022 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    23.10.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:2 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    39'
    17.10.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    11.10.2022 1' -67' Сантос (Сан-Паулу) 4:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    05.10.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    02.10.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    29.09.2022 1' -85' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 4:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    73'
    19.09.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:1 Форталеза (Форталеза)
    78'
    11.09.2022 1' -68' Палмейрас (Сан-Паулу) 2:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    21.08.2022 74' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    88'
    14.08.2022 46' -90' Куяба (Куяба) 1:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    06.08.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    01.08.2022 1' -73' Брагантино (Сан-Паулу) 1:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    24.07.2022 82' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:0 Сеара (Форталеза)
    21.07.2022 23' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    17.07.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:0 Гойас (Гояния)
    10.07.2022 58' -90' Коритиба (Коритиба) 2:2 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    02.07.2022 1' -70' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    27.06.2022 1' -69' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 0:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    45'
    15.06.2022 1' -73' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:2 Сантос (Сан-Паулу)
    11.06.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 2:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    09.06.2022 63' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:3 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    01.05.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    25.04.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:1 Куяба (Куяба)
    17.04.2022 1' -46' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 4:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    12.04.2022 1' -65' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:2 Брагантино (Сан-Паулу)
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