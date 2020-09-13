Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Айртон - статистика

Аньянг
2 февраля 1999 (27)
#11 | Нападающий
178 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Южная Корея. Кей-лига, 29 тур
Кванджу
1 : 1
13.09.2026
Аньянг
70' - 90'
Южная Корея. Кей-лига, 28 тур
Тэджон
3 : 2
09.09.2026
Аньянг
1' - 90'
86'
Южная Корея. Кей-лига, 27 тур
Аньянг
0 : 3
06.09.2026
Канвон
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико Гойяненсе
32
2
3
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Америка Минейро
1 : 1
13.11.2022
Атлетико Гойяненсе
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Форталеза
1 : 1
06.11.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 54'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
2 : 1
28.10.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 56'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 0
24.10.2022
Сеара
1' - 74'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Жувентуде
1 : 1
17.10.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 60'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 2
06.10.2022
Флуминенсе
1' - 90'
41'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Аваи
1 : 2
02.10.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 75'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коринтианс
2 : 1
29.09.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 66'
51'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
20.09.2022
Интернасьонал
1' - 90'
64'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коритиба
2 : 0
11.09.2022
Атлетико Гойяненсе
59' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 2
05.09.2022
Атлетико Минейро
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Гойас
2 : 1
27.08.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 29'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 1
22.08.2022
Куяба
1' - 69'
34'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Атлетико Гойяненсе
2 : 1
07.08.2022
Брагантино
1' - 76'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Фламенго
4 : 1
31.07.2022
Атлетико Гойяненсе
32' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
25.07.2022
Америка Минейро
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 1
21.07.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
18.07.2022
Форталеза
1' - 68'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Сантос
1 : 0
11.07.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
03.07.2022
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сеара
1 : 1
27.06.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 65'
26'
64'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Палмейрас
4 : 2
17.06.2022
Атлетико Гойяненсе
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Флуминенсе
0 : 2
12.06.2022
Атлетико Гойяненсе
63' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Атлетико Гойяненсе
2 : 1
09.06.2022
Аваи
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
05.06.2022
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Интернасьонал
1 : 1
31.05.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Атлетико Гойяненсе
2 : 0
21.05.2022
Коритиба
65' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
15.05.2022
Атлетико Гойяненсе
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
08.05.2022
Гойас
58' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Куяба
1 : 1
01.05.2022
Атлетико Гойяненсе
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 1
25.04.2022
Ботафого
1' - 65'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 1
10.04.2022
Фламенго
Был в запасе
Главные новости
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
4
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
3
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
5
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
3
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+