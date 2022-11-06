Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Атлетико Гойяненсе
Форталеза - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 06 ноября 2022
Форталеза
06.11.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 36 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Гойяненсе
58'
Р. Отеро
17'
Л. Фернандо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Атлетико Гойяненсе
Желтая карточка
Ж. Капишаба
90'
+5
89'
Желтая карточка
Л. Перейра
Замена
П. Роша
️️️️
Тити
85'
Желтая карточка
М. Беневенуто
78'
76'
Замена
Келвин
️️️️
Шейлон
75'
Вторая желтая
Л. Фернандо
75'
Желтая карточка
Л. Фернандо
67'
Замена
Жоржиньо
️️️️
В. Рато
67'
Замена
М. Фрейтас
️️️️
В. Маранхао
Замена
С. Ромеро
️️️️
Ромариньо
65'
ГОЛ! 1:1!
Р. Отеро
58'
Замена
V. Depietri
️️️️
Мойзес
57'
Замена
Р. Отеро
️️️️
Л. Лима
57'
56'
Желтая карточка
Э. Фернандо
56'
Желтая карточка
Жефферсон
54'
Замена
Л. Перейра
️️️️
Айртон
53'
Замена
Э. Фернандо
️️️️
D.
Замена
Г. Насименту
️️️️
L. Sasha
46'
20'
Желтая карточка
В. Маранхао
17'
ГОЛ! 0:1!
Л. Фернандо
Пас отдал
D.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
2
Тинга
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
21
Мойзес
ЛВ
11
Ромариньо
ЛВ
8
Александре Кайо
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
10
Лукас Лима
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Гойяненсе
12
Жефферсон
ЛЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
34
Лукас Газал
ЦЗ
11
Айртон
ЛВ
5
Виллиан Маранхао
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
7
Шейлон
АП
29
Diego Loureiro
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
8
Рональд
ОП
35
Геркулес Насименту
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
12
Pedro Paulo
ВР
6
Артур Энрике
ЛЗ
4
Клаус
ЦЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
35
Эдсон Фернандо
ОП
5
Рхалдней
ОП
17
Жоржиньо
АП
71
Келвин
ПВ
38
Лео Перейра
ПВ
4-2-2-3
29
Капишаба
4
Беневенуто
4
Тити
2
Тинга
8
Кайо
88
11
Ромариньо
21
Мойзес
91
Гальярдо
10
Лима
16
3-1-2-3-2
4
Вандерсон
34
Газал
12
Жефферсон
5
Маранхао
44
Баральяс
19
Фернандо
10
Рато
7
Шейлон
11
Айртон
23
29
88
35
Насименту
35
Насименту
88
10
Лима
11
Отеро
11
Отеро
10
Лима
4
Тити
32
Роша
32
Роша
4
Тити
11
Ромариньо
10
Ромеро
10
Ромеро
11
Ромариньо
21
Мойзес
11
11
21
Мойзес
5
Маранхао
17
Фрейтас
17
Фрейтас
5
Маранхао
23
35
Фернандо
35
Фернандо
23
10
Рато
17
Жоржиньо
17
Жоржиньо
10
Рато
7
Шейлон
71
Келвин
71
Келвин
7
Шейлон
11
Айртон
38
Перейра
38
Перейра
11
Айртон
Остались в запасе
Форталеза
Атлетико Гойяненсе
1
Marcelo Boeck
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ЦЗ
8
Рональд
ОП
96
Matheus Vargas
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
12
Pedro Paulo
ВР
6
Артур Энрике
ЛЗ
4
Клаус
ЦЗ
5
Рхалдней
ОП
Остались в запасе
1
Marcelo Boeck
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ЦЗ
8
Рональд
ОП
96
Matheus Vargas
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
Остались в запасе
12
Pedro Paulo
ВР
6
Артур Энрике
ЛЗ
4
Клаус
ЦЗ
5
Рхалдней
ОП
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Форталеза - Атлетико Гойяненсе
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
Новости команд
Все
Форталеза
Атлетико Гойяненсе
«Торпедо» не доплатили 1+ миллион за трансфер самого дорогого игрока в истории клуба
2 апреля
«Торпедо» продало самого дорогого футболиста в истории клуба
2025.09.01 15:57
2
«Интернасьонал» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.31 09:11
«Форталеза» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.24 09:12
«Флуминенсе» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.15 20:04
«Торпедо» не доплатили 1+ миллион за трансфер самого дорогого игрока в истории клуба
2 апреля
«Торпедо» продало самого дорогого футболиста в истории клуба
2025.09.01 15:57
2
«Интернасьонал» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.31 09:11
«Форталеза» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.24 09:12
«Флуминенсе» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.15 20:04
Тошич выделил самого талантливого игрока ЦСКА, с которым выступал
2024.10.18 11:02
3
Стало известно, интересовался ли ЦСКА возвращением Вагнера Лава
2024.06.25 12:21
40-летний Вагнер Лав перешел в новый клуб
2024.06.23 11:37
2
Вагнер Лав может сменить команду в 40 лет
2024.06.21 22:10
Агент Вагнера высказался о возможном возвращении игрока в ЦСКА
2024.06.12 17:45
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+