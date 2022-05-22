Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сим Де Йонг - статистика

Завершил карьеру
28 января 1989 (37)
#6 | Полузащитник
185 см | 79 кг
Нидерланды
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Херенвен
27
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 1/2 финала
АЗ Алкмаар
2 : 0
22.05.2022
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 1/2 финала
Херенвен
3 : 2
19.05.2022
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Херенвен
3 : 1
15.05.2022
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
5 : 0
11.05.2022
Херенвен
74' - 90'
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Витесс
1 : 2
08.05.2022
Херенвен
86' - 90'
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Херенвен
3 : 3
01.05.2022
Камбур
90' - 90'
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Херенвен
3 : 1
10.04.2022
Гронинген
78' - 90'
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Спарта
1 : 1
03.04.2022
Херенвен
88' - 90'
Голландия. Эредивизие, 26 тур
РКС Ваалвейк
0 : 0
12.03.2022
Херенвен
1' - 76'
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Виллем II
0 : 0
05.03.2022
Херенвен
1' - 64'
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Херенвен
1 : 2
27.02.2022
Утрехт
1' - 66'
Голландия. Эредивизие, 23 тур
ПСВ
3 : 1
20.02.2022
Херенвен
1' - 72'
36'
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Херенвен
0 : 1
13.02.2022
НЕК
1' - 36'
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Фортуна
2 : 0
05.02.2022
Херенвен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Херенвен
0 : 1
22.01.2022
Зволле
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Твенте
2 : 0
15.01.2022
Херенвен
1' - 70'
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Херенвен
0 : 3
22.12.2021
Фейеноорд
1' - 62'
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Камбур
1 : 2
19.12.2021
Херенвен
1' - 70'
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Херенвен
0 : 0
11.12.2021
Спарта
64' - 90'
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Хераклес
0 : 1
04.12.2021
Херенвен
75' - 90'
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 2
30.10.2021
Витесс
1' - 61'
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
2 : 1
23.10.2021
Херенвен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
0 : 2
16.10.2021
Аякс
80' - 90'
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Херенвен
2 : 3
26.09.2021
Твенте
1' - 28'
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Фейеноорд
3 : 1
22.09.2021
Херенвен
1' - 75'
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Херенвен
1 : 0
18.09.2021
Фортуна
1' - 69'
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Гронинген
1 : 1
12.09.2021
Херенвен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Херенвен
1 : 3
29.08.2021
АЗ Алкмаар
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Херенвен
3 : 2
21.08.2021
РКС Ваалвейк
1' - 84'
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
13.08.2021
Херенвен
73' - 90'
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
1
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
3
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+