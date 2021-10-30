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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Витесс
Херенвен - Витесс: обзор матча 30 октября 2021
Херенвен
30.10.2021, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 11 тур
1 : 2
Завершен
Витесс
45+1'
М. ван Эвейк
55'
Л. Опенда
90+1'
Л. Опенда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - Витесс
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Л. Опенда
Пас отдал
Э. Даса
90'
Замена
Д. Ороз
️️️️
Р. Базур
Замена
H. Akujobi
️️️️
А. Мусаба
82'
Замена
Д. Верман
️️️️
Т. Халилович
82'
66'
Замена
Д. Хейсман
️️️️
У. Дарфалу
64'
Желтая карточка
Л. Опенда
Замена
Х. Верман
️️️️
С. Де Йонг
61'
59'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
С. Тронстад
55'
ГОЛ! 1:1!
Л. Опенда
46'
Замена
Т. Домджони
️️️️
Т. Хайек
46'
Замена
Ю. Фон Мос
️️️️
Н. Фредериксен
ГОЛ! 1:0!
М. ван Эвейк
Пас отдал
R. Kongolo
45'
+1
25'
Желтая карточка
С. Тронстад
Замена
N. Bakker
️️️️
Ф. Стеванович
14'
Красная карточка
И. Дрешевич
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
10
Филип Стеванович
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
27
Милан ван Эвейк
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
24
Рами Каиб
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
14
Якоб Расмуссен
ЦФ
6
Сондре Тронстад
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Херенвен
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
Витесс
48
Найджел ван Хаверен
ВР
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
1
Йерун Хувен
ЦФ
27
Ромарик Япи
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
5
Доминик Ороз
ЦФ
18
Хилари Гонг
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
1-4-1-5
5
Дрешевич
10
Стеванович
24
Мадсен
21
6
Де Йонг
49
Мусаба
1
22
24
Каиб
7
Халилович
27
ван Эвейк
3-1-1-5
15
Шуберт
2
Даса
5
Дехи
37
Хайек
23
Базур
34
Гбоу
14
Расмуссен
9
Дарфалу
17
Опенда
8
Фредериксен
6
Тронстад
49
Мусаба
20
20
49
Мусаба
7
Халилович
25
Верман
25
Верман
7
Халилович
10
Стеванович
4
4
10
Стеванович
6
Де Йонг
9
Верман
9
Верман
6
Де Йонг
37
Хайек
8
Домджони
8
Домджони
37
Хайек
23
Базур
5
Ороз
5
Ороз
23
Базур
9
Дарфалу
23
Хейсман
23
Хейсман
9
Дарфалу
8
Фредериксен
81
Фон Мос
81
Фон Мос
8
Фредериксен
6
Тронстад
29
Бейтинк
29
Бейтинк
6
Тронстад
Остались в запасе
Херенвен
Витесс
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
48
Найджел ван Хаверен
ВР
8
Патрик Вруг
ЦП
1
Йерун Хувен
ЦФ
27
Ромарик Япи
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
18
Хилари Гонг
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
Остались в запасе
48
Найджел ван Хаверен
ВР
8
Патрик Вруг
ЦП
1
Йерун Хувен
ЦФ
27
Ромарик Япи
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
18
Хилари Гонг
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча Херенвен - Витесс
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
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