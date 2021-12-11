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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Спарта
Херенвен - Спарта: обзор матча 11 декабря 2021
Херенвен
11.12.2021, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 16 тур
0 : 0
Завершен
Спарта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - Спарта
Желтая карточка
Р. Каиб
90'
+1
79'
Замена
М. Энгельс
️️️️
Л. Ти
Замена
Б. Нигрен
️️️️
Т. Халилович
77'
73'
Замена
Л. Янс
️️️️
Я. Масурас
72'
Замена
В. ван Крой
️️️️
Э. Эмега
66'
Замена
К. Гаудмейн
️️️️
М. Осман
Замена
С. Де Йонг
️️️️
Ф. Стеванович
64'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
А. Мусаба
46'
Желтая карточка
N. Bakker
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
10
Филип Стеванович
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
27
Милан ван Эвейк
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
24
Рами Каиб
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Спарта
3
Барт Вриндс
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
10
Bryan Smeets
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
14
Мохаммед Осман
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Херенвен
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
32
Вито ван Крой
ЦФ
21
Свен Мейнанс
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
3-1-5
10
Стеванович
24
Мадсен
25
Верман
49
Мусаба
7
Халилович
22
4
24
Каиб
9
Верман
3-2-3-3
4
18
Пинту
2
Абелс
21
Масурас
3
Вриндс
10
6
Ауассар
14
Осман
22
Эмега
9
Ти
1
49
Мусаба
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
49
Мусаба
10
Стеванович
6
Де Йонг
6
Де Йонг
10
Стеванович
7
Халилович
8
Нигрен
8
Нигрен
7
Халилович
21
Масурас
21
Янс
21
Янс
21
Масурас
14
Осман
24
Гаудмейн
24
Гаудмейн
14
Осман
22
Эмега
32
ван Крой
32
ван Крой
22
Эмега
9
Ти
8
Энгельс
8
Энгельс
9
Ти
Остались в запасе
Херенвен
Спарта
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
21
Rodney Kongolo
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
28
Tim Coremans
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦП
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
21
Свен Мейнанс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
21
Rodney Kongolo
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
Остались в запасе
28
Tim Coremans
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦП
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
21
Свен Мейнанс
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Херенвен - Спарта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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