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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Херенвен
АЗ Алкмаар - Херенвен: обзор матча 22 мая 2022
АЗ Алкмаар
22.05.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 1/2 финала
2 : 0
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Херенвен
5'
Д. де Вит
88'
З. Абухляль
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Херенвен
90'
Замена
А. Мусаба
️️️️
L. Woudenberg
90'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
Т. Халилович
Желтая карточка
З. Абухляль
89'
ГОЛ! 2:0!
З. Абухляль
Пас отдал
Й. Класи
88'
Замена
З. Абухляль
️️️️
М. Керкез
87'
Замена
Ю. Сугавара
️️️️
П. Хацидиакос
62'
Замена
А. Витри
️️️️
Х. Эвьен
62'
46'
Замена
С. ван Оттеле
️️️️
И. Дрешевич
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
45'
+1
Желтая карточка
М. Керкез
41'
Желтая карточка
В. Павлидис
24'
ГОЛ! 1:0!
Д. де Вит
Пас отдал
Й. Класи
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
19
Том Хайе
ЦП
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
14
Камаль Соуа
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Мирон ван Бредероде
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
Херенвен
10
Филип Стеванович
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
4-4-2
1
Виндаль
6
Керкез
31
Беукема
4
Мартинс-Инди
4
Хацидиакос
18
Мидтсьё
26
Эвьен
20
де Вит
8
Класи
14
Павлидис
21
Карлссон
4-1-5
22
27
ван Эвейк
5
Дрешевич
5
24
Каиб
19
Хайе
17
ван Хойдонк
7
Халилович
8
Тахири
9
Сарр
22
6
Керкез
7
Абухляль
7
Абухляль
6
Керкез
4
Хацидиакос
28
Сугавара
28
Сугавара
4
Хацидиакос
26
Эвьен
16
Витри
16
Витри
26
Эвьен
7
Халилович
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
7
Халилович
5
49
Мусаба
49
Мусаба
5
5
Дрешевич
6
ван Оттеле
6
ван Оттеле
5
Дрешевич
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Херенвен
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
9
Мирон ван Бредероде
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
10
Филип Стеванович
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
9
Мирон ван Бредероде
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
Остались в запасе
10
Филип Стеванович
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча АЗ Алкмаар - Херенвен
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
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