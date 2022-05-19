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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - АЗ Алкмаар
Херенвен - АЗ Алкмаар: обзор матча 19 мая 2022
Херенвен
19.05.2022, четверг, 19:45
Голландия. Эредивизие, 1/2 финала
3 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
58'
С. ван Хойдонк
90'
А. Сарр
90+4'
Т. Халилович
59'
Х. Эвьен
65'
В. Павлидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Херенвен - АЗ Алкмаар
ГОЛ! 3:2!
Т. Халилович
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
А. Сарр
Пас отдал
Р. Аль-Хадж
90'
84'
Замена
Ю. Сугавара
️️️️
П. Хацидиакос
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
А. Тахири
84'
79'
Желтая карточка
Й. Карлссон
77'
Замена
А. Витри
️️️️
М. Керкез
Замена
Н. Мадсен
️️️️
Т. Хайе
76'
Замена
А. Мусаба
️️️️
L. Woudenberg
76'
Желтая карточка
Т. Хайе
68'
67'
Замена
Т. Рейндерс
️️️️
Д. де Вит
65'
ГОЛ! 1:2!
В. Павлидис
Пас отдал
Д. де Вит
59'
ГОЛ! 1:1!
Х. Эвьен
Пас отдал
Ф. Мидтсьё
ГОЛ! 1:0!
С. ван Хойдонк
58'
Желтая карточка
М. ван Эвейк
20'
Желтая карточка
С. ван Хойдонк
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
19
Том Хайе
ЦП
22
Sven van Beek
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Херенвен
10
Филип Стеванович
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
14
Камаль Соуа
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Мирон ван Бредероде
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
4-1-5
22
24
Каиб
5
5
Дрешевич
27
ван Эвейк
19
Хайе
8
Тахири
17
ван Хойдонк
9
Сарр
7
Халилович
22
4-4-2
1
Виндаль
31
Беукема
4
Хацидиакос
4
Мартинс-Инди
6
Керкез
8
Класи
26
Эвьен
20
де Вит
18
Мидтсьё
14
Павлидис
21
Карлссон
19
Хайе
24
Мадсен
24
Мадсен
19
Хайе
8
Тахири
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
8
Тахири
5
49
Мусаба
49
Мусаба
5
4
Хацидиакос
28
Сугавара
28
Сугавара
4
Хацидиакос
6
Керкез
16
Витри
16
Витри
6
Керкез
20
де Вит
14
Рейндерс
14
Рейндерс
20
де Вит
Остались в запасе
Херенвен
АЗ Алкмаар
10
Филип Стеванович
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
10
Мохамед Таабуни
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
12
Хоби Верхюлст
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
9
Мирон ван Бредероде
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
10
Филип Стеванович
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
12
Хоби Верхюлст
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
9
Мирон ван Бредероде
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Херенвен - АЗ Алкмаар
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
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