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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - АЗ Алкмаар
Херенвен - АЗ Алкмаар: обзор матча 29 августа 2021
Херенвен
29.08.2021, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 3 тур
1 : 3
Завершен
АЗ Алкмаар
11'
Х. Верман
14'
В. Павлидис
50'
А. Витри
88'
Д. де Вит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - АЗ Алкмаар
88'
ГОЛ! 1:3!
Д. де Вит
Пас отдал
Т. Рейндерс
Замена
D. Nunumete
️️️️
L. Woudenberg
85'
85'
Замена
Й. Класи
️️️️
Ф. Мидтсьё
85'
Замена
Т. Рейндерс
️️️️
Й. Карлссон
Замена
A. Van Der Heide
️️️️
R. Kongolo
76'
73'
Замена
Х. Эвьен
️️️️
В. Павлидис
63'
Замена
А. Гюдмюндссон
️️️️
З. Абухляль
Замена
Б. Нигрен
️️️️
Ф. Стеванович
57'
50'
ГОЛ! 1:2!
А. Витри
Пас отдал
В. Павлидис
38'
Желтая карточка
Т. Летшерт
14'
ГОЛ! 1:1!
В. Павлидис
ГОЛ! 1:0!
Х. Верман
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
10
Филип Стеванович
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
27
Милан ван Эвейк
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
16
Аслак Витри
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Херенвен
21
Djenahro Nunumete
ЦП
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
11
Станислав Шопов
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
1
Бо Реус
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
6
Пер Коопмейнерс
ЦФ
25
Тейс Остинг
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
2-4-4
22
5
5
Дрешевич
6
Де Йонг
25
Верман
21
10
Стеванович
27
ван Эвейк
22
7
Халилович
9
Верман
3-1-2-1-3
12
Верхюлст
28
Сугавара
4
Мартинс-Инди
5
Летшерт
8
Коопмейнерс
18
Мидтсьё
20
де Вит
7
Абухляль
16
Витри
21
Карлссон
14
Павлидис
5
21
21
5
21
26
26
21
10
Стеванович
8
Нигрен
8
Нигрен
10
Стеванович
7
Абухляль
80
Гюдмюндссон
80
Гюдмюндссон
7
Абухляль
18
Мидтсьё
8
Класи
8
Класи
18
Мидтсьё
14
Павлидис
26
Эвьен
26
Эвьен
14
Павлидис
21
Карлссон
14
Рейндерс
14
Рейндерс
21
Карлссон
Остались в запасе
Херенвен
АЗ Алкмаар
11
Станислав Шопов
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Петер Виндаль
ВР
1
Бо Реус
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ЦФ
25
Тейс Остинг
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
11
Станислав Шопов
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Петер Виндаль
ВР
1
Бо Реус
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ЦФ
25
Тейс Остинг
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Херенвен - АЗ Алкмаар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
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