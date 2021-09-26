Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Твенте
Херенвен - Твенте: обзор матча 26 сентября 2021
Херенвен
26.09.2021, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 7 тур
2 : 3
Завершен
Твенте
74'
Р. Преппер (АГ)
81'
Х. Верман
10'
Р. ван Вольфсвинкел (П)
42'
Д. Ротс
66'
S. van Beek (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - Твенте
ГОЛ! 2:3!
Х. Верман
Пас отдал
Т. Халилович
81'
Замена
Р. Каиб
️️️️
L. Woudenberg
80'
79'
Замена
В. Мисиджан
️️️️
Д. Лимниос
79'
Замена
М. Угальде
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
75'
Замена
Й. Босх
️️️️
М. Влап
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Р. Преппер
74'
66'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
S. van Beek
63'
Замена
Х. Плегесуэло
️️️️
Л. Эверинк
63'
Замена
В. Брама
️️️️
Р. Зерруки
Замена
Ф. Стеванович
️️️️
Н. Мадсен
62'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
А. Мусаба
61'
Желтая карточка
А. Мусаба
50'
Замена
X. Mous
️️️️
E. Mulder
46'
Желтая карточка
Д. Верман
45'
+2
42'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ротс
Замена
A. Van Der Heide
️️️️
С. Де Йонг
28'
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. ван Вольфсвинкел
Желтая карточка
И. Дрешевич
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
25
Джоуи Верман
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
27
Милан ван Эвейк
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
24
Лука Эверинк
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
11
Дан Ротс
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
3
Робин Преппер
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Херенвен
10
Филип Стеванович
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
24
Рами Каиб
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
6
Вут Брама
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
9
Манфред Угальде
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
21
Лука Илич
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
4
Дарио Думич
ЦФ
2-3-1-4
22
5
5
Дрешевич
25
Верман
24
Мадсен
6
Де Йонг
49
Мусаба
27
ван Эвейк
9
Верман
7
Халилович
22
1-2-2-5
1
Уннершталь
24
Эверинк
6
Зерруки
23
Садилек
18
Лимниос
14
Влап
2
Хилгерс
3
Преппер
5
Смал
11
Ротс
9
ван Вольфсвинкел
24
Мадсен
10
Стеванович
10
Стеванович
24
Мадсен
6
Де Йонг
26
26
6
Де Йонг
49
Мусаба
8
Нигрен
8
Нигрен
49
Мусаба
5
24
Каиб
24
Каиб
5
22
1
1
22
24
Эверинк
5
Плегесуэло
5
Плегесуэло
24
Эверинк
6
Зерруки
6
Брама
6
Брама
6
Зерруки
14
Влап
5
Босх
5
Босх
14
Влап
9
ван Вольфсвинкел
9
Угальде
9
Угальде
9
ван Вольфсвинкел
18
Лимниос
7
Мисиджан
7
Мисиджан
18
Лимниос
Остались в запасе
Херенвен
Твенте
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
1
Жеффри де Ланж
ВР
10
Денильо Клеонис
ЦФ
21
Лука Илич
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
4
Дарио Думич
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
Остались в запасе
1
Жеффри де Ланж
ВР
10
Денильо Клеонис
ЦФ
21
Лука Илич
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
4
Дарио Думич
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Херенвен - Твенте
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
Новости команд
Все
Херенвен
Твенте
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
ПСВ – «Херенвен»: лидер против середняка, выдержит ли оборона гостей под давлением?
8 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+