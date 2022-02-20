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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Херенвен
ПСВ - Херенвен: обзор матча 20 февраля 2022
ПСВ
20.02.2022, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 23 тур
3 : 1
Завершен
Херенвен
13'
Н. Мадуэке
46'
М. Гетце
50'
Д. Верман
36'
Т. Халилович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Херенвен
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Д. Верман
90'
+1
88'
Замена
А. Тахири
️️️️
Н. Мадсен
88'
Замена
J. Ras
️️️️
Т. Хайе
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
М. Гетце
82'
81'
Замена
A. Van Der Heide
️️️️
Т. Халилович
72'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
С. Де Йонг
72'
Замена
А. Мусаба
️️️️
С. ван Хойдонк
ГОЛ! 3:1!
Д. Верман
Пас отдал
К. Винисиус
50'
ГОЛ! 2:1!
М. Гетце
Пас отдал
Р. Доан
46'
Замена
Р. Доан
️️️️
Н. Мадуэке
46'
Замена
Брума
️️️️
К. Гакпо
46'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Э. Гутьеррес
43'
36'
ГОЛ! 1:1!
Т. Халилович
Пас отдал
С. Де Йонг
ГОЛ! 1:0!
Н. Мадуэке
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
19
Том Хайе
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
ПСВ
1
Винсент Мюллер
ВР
26
Максим Делань
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
77
Брума
ЛВ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Херенвен
24
Рами Каиб
ЛЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
10
Филип Стеванович
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
4-1-2-3
16
Дроммел
30
Макс
4
Тезе
21
Боскальи
17
Жуниор
6
Сангаре
25
Верман
35
Гутьеррес
18
Гакпо
27
Гетце
20
Мадуэке
3-2-5
22
27
ван Эвейк
5
Дрешевич
5
24
Мадсен
6
Де Йонг
19
Хайе
22
9
Сарр
17
ван Хойдонк
7
Халилович
27
Гетце
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
27
Гетце
18
Гакпо
77
Брума
77
Брума
18
Гакпо
20
Мадуэке
20
Доан
20
Доан
20
Мадуэке
25
Верман
35
Вертессен
35
Вертессен
25
Верман
35
Гутьеррес
95
Винисиус
95
Винисиус
35
Гутьеррес
6
Де Йонг
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
6
Де Йонг
17
ван Хойдонк
49
Мусаба
49
Мусаба
17
ван Хойдонк
24
Мадсен
8
Тахири
8
Тахири
24
Мадсен
19
Хайе
19
19
19
Хайе
7
Халилович
26
26
7
Халилович
Остались в запасе
ПСВ
Херенвен
1
Винсент Мюллер
ВР
26
Максим Делань
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
24
Рами Каиб
ЛЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
10
Филип Стеванович
ЦП
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
1
Винсент Мюллер
ВР
26
Максим Делань
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
7
Эран Захави
ЦФ
Остались в запасе
24
Рами Каиб
ЛЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
10
Филип Стеванович
ЦП
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча ПСВ - Херенвен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
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Информация о матче
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