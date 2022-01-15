Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Херенвен
Твенте - Херенвен: обзор матча 15 января 2022
Твенте
15.01.2022, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 19 тур
2 : 0
Завершен
Херенвен
77'
М. Угальде
88'
Р. ван Вольфсвинкел (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Херенвен
Замена
Д. Ротс
️️️️
Д. Лимниос
90'
+2
Замена
Г. Смал
️️️️
Д. Остерволде
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. ван Вольфсвинкел
88'
82'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
N. Bakker
ГОЛ! 1:0!
М. Угальде
77'
77'
Замена
И. Дрешевич
️️️️
А. Тахири
Замена
М. Угальде
️️️️
М. Влап
73'
70'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
Ф. Стеванович
70'
Замена
Х. Верман
️️️️
С. Де Йонг
Замена
Х. Плегесуэло
️️️️
Р. Преппер
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
24
Джейден Остерволде
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Херенвен
24
Рами Каиб
ЛЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
10
Филип Стеванович
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ЦЗ
5
Гийс Смал
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
11
Дан Ротс
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
Херенвен
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
21
Djenahro Nunumete
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
16
Marijn Dijkstra
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
2-1-2-5
1
Уннершталь
20
3
Преппер
5
Босх
14
Влап
18
Лимниос
24
Остерволде
9
ван Вольфсвинкел
7
Мисиджан
6
2
Хилгерс
2-3-1-5
27
ван Эвейк
24
Каиб
10
Стеванович
6
Де Йонг
21
49
Мусаба
1
22
4
8
Тахири
7
Халилович
3
Преппер
5
Плегесуэло
5
Плегесуэло
3
Преппер
24
Остерволде
5
Смал
5
Смал
24
Остерволде
14
Влап
9
Угальде
9
Угальде
14
Влап
18
Лимниос
11
Ротс
11
Ротс
18
Лимниос
8
Тахири
5
Дрешевич
5
Дрешевич
8
Тахири
10
Стеванович
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
10
Стеванович
6
Де Йонг
9
Верман
9
Верман
6
Де Йонг
4
8
Нигрен
8
Нигрен
4
Остались в запасе
Твенте
Херенвен
1
Жеффри де Ланж
ВР
24
Лука Эверинк
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
21
Djenahro Nunumete
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
16
Marijn Dijkstra
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
1
Жеффри де Ланж
ВР
24
Лука Эверинк
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
Остались в запасе
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
21
Djenahro Nunumete
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
16
Marijn Dijkstra
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Твенте - Херенвен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
Новости команд
Все
Твенте
Херенвен
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
ПСВ – «Херенвен»: лидер против середняка, выдержит ли оборона гостей под давлением?
8 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+