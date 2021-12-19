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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Камбур - Херенвен
Камбур - Херенвен: обзор матча 19 декабря 2021
Камбур
19.12.2021, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 17 тур
1 : 2
Завершен
Херенвен
30'
Р. Ульдрикис
10'
Х. Верман (П)
83'
Х. Верман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Камбур - Херенвен
Желтая карточка
М. Гуллит
90'
+3
83'
ГОЛ! 1:2!
Х. Верман
Пас отдал
Р. Каиб
Замена
М. Тол
️️️️
И. Каллон
80'
Замена
М. Гуллит
️️️️
E. Schouten
80'
80'
Замена
Ф. Стеванович
️️️️
А. Мусаба
70'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
С. Де Йонг
Замена
М. Паулиссен
️️️️
Д. Якобс
65'
46'
Замена
H. Akujobi
️️️️
М. ван Эвейк
ГОЛ! 1:1!
Р. Ульдрикис
Пас отдал
Р. Маулун
30'
21'
Желтая карточка
М. ван Эвейк
Замена
Й. ван дер Мер
️️️️
Н. Додеман
16'
Красная карточка
Д. Шмидт
12'
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Верман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камбур
1
Сонни Стевенс
ВР
5
Доке Шмидт
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
4
Erik Schouten
ЦЗ
24
Алекс Бангура
ЦЗ
23
Джейми Якобс
ЦП
4
Мес Худемакерс
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
7
Ник Додеман
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
47
Исса Каллон
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Херенвен
25
Джоуи Верман
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
24
Рами Каиб
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
27
Милан ван Эвейк
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
40
Максим Гуллит
ЦЗ
7
Тамаш Киш
ЛВ
10
Филип Крастев
ЦП
14
Майкл Брей
ЦП
6
Митчел Паулиссен
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
19
Sam Hendriks
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
Херенвен
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
10
Филип Стеванович
ЦП
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
4-3-3
1
Стевенс
5
Шмидт
4
24
Бангура
3
МакИнтош
23
Якобс
4
Худемакерс
10
Маулун
47
Каллон
17
Ульдрикис
7
Додеман
3-1-5
25
Верман
6
Де Йонг
24
Мадсен
49
Мусаба
9
Верман
27
ван Эвейк
22
4
24
Каиб
47
Каллон
3
Тол
3
Тол
47
Каллон
4
40
Гуллит
40
Гуллит
4
23
Якобс
6
Паулиссен
6
Паулиссен
23
Якобс
7
Додеман
22
ван дер Мер
22
ван дер Мер
7
Додеман
27
ван Эвейк
20
20
27
ван Эвейк
49
Мусаба
10
Стеванович
10
Стеванович
49
Мусаба
6
Де Йонг
8
Нигрен
8
Нигрен
6
Де Йонг
Остались в запасе
Камбур
Херенвен
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
10
Филип Крастев
ЦП
14
Майкл Брей
ЦП
7
Тамаш Киш
ЛВ
19
Sam Hendriks
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
21
Rodney Kongolo
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
10
Филип Крастев
ЦП
14
Майкл Брей
ЦП
7
Тамаш Киш
ЛВ
19
Sam Hendriks
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
Остались в запасе
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
21
Rodney Kongolo
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Камбур - Херенвен
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
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