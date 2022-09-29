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    Hugo - статистика

    #66 | Защитник
    Имя Hugo
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гойас 14 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -78' Гойас (Гояния) 0:4 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    06.11.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 1:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    80'
    02.11.2022 30' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:2 Гойас (Гояния)
    30.10.2022 76' -90' Гойас (Гояния) 0:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    27.10.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 2:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    24.10.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:2 Гойас (Гояния)
    09.10.2022 1' -76' Интернасьонал (Порту-Алегри) 4:2 Гойас (Гояния)
    65'
    06.10.2022 46' -90' Сеара (Форталеза) 1:1 Гойас (Гояния)
    83'
    02.10.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 0:1 Форталеза (Форталеза)
    29.09.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    20.08.2022 1' -46' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:1 Гойас (Гояния)
    13.08.2022 87' -90' Гойас (Гояния) 1:1 Аваи (Флорианополис)
    07.08.2022 84' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 3:0 Гойас (Гояния)
    30.07.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 1:0 Коритиба (Коритиба)
    21.07.2022 74' -90' Гойас (Гояния) 2:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    17.07.2022 71' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:0 Гойас (Гояния)
    10.07.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    26.04.2022 82' -90' Аваи (Флорианополис) 3:2 Гойас (Гояния)
    16.04.2022 1' -64' Гойас (Гояния) 1:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
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