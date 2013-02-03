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Коринтианс
Флуминенсе
«Зенит» отдаст 300+ тысяч «Коринтиансу»
1 мая, 14:24
1
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
17 апреля, 08:59
4
«Спартак» зимой интересовался опорником «Коринтианса»
6 марта, 19:49
3
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
29 февраля, 15:59
3
Бразильский журналист объяснил продажу Педро в «Зенит»
16 февраля, 11:08
1
«Зенит» отдаст 300+ тысяч «Коринтиансу»
1 мая, 14:24
1
«Спартак» зимой интересовался опорником «Коринтианса»
6 марта, 19:49
3
Бразильский журналист объяснил продажу Педро в «Зенит»
16 февраля, 11:08
1
«Коринтианс» заинтересован в двух бразильцах из «Зенита»
7 февраля, 12:45
7
Бразильский клуб готовит нестандартное предложение по Клаудиньо
3 февраля, 11:57
13
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
17 апреля, 08:59
4
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
29 февраля, 15:59
3
Стали известны итоги переговоров «Спартака» по трансферу хавбека «Флуминенсе»
9 февраля, 13:36
24
33-летний Дуглас Коста подписал контракт с новым клубом
28 января, 18:01
1
«Зенит» хочет купить Джона Кеннеди
11 января, 08:35
3
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Последние матчи
Все
Коринтианс
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
2 : 2
14.04.2024
Брагантино
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
0 : 0
14.04.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 2 тур
Баия
2 : 1
17.04.2024
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Жувентуде
2 : 0
18.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
2 : 1
20.04.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коринтианс
3 : 0
28.04.2024
Флуминенсе
Копа Судамерикана, 3 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
24.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 3 тур
Брагантино
1 : 0
21.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 2 тур
Жувентуде
2 : 0
18.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
0 : 0
14.04.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коринтианс
3 : 0
28.04.2024
Флуминенсе
Кубок Либертадорес, 3 тур
Серро Портеньо
0 : 0
26.04.2024
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
2 : 1
20.04.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 2 тур
Баия
2 : 1
17.04.2024
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
2 : 2
14.04.2024
Брагантино

Коринтианс - Флуминенсе: обзор матча 28 апреля 2024

Коринтианс
28.04.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 4 тур
3 : 0
Матч завершен
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Флуминенсе
40' Уэсли
45+2' Уэсли
47' C.
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Коринтианс - Флуминенсе
Матч завершен
86'
Замена
Диого Барбоза ️️️️➡️️ Марсело
Замена
Паулиньо ️️️️➡️️ Раниэле
74'
Замена
Матеус Биду ️️️️➡️️ Hugo
74'
Замена
Матеузиньо ️️️️➡️️ Густаво Москито
73'
69'
Замена
Давид Теранс ️️️️➡️️ Герман Кано
60'
Замена
Ренато Аугусто ️️️️➡️️ Гансо
ГОЛ! 3:0
CacÃ¡
47'
46'
Замена
Дуглас Коста ️️️️➡️️ Фелипе Мело
46'
Замена
Felipe ️️️️➡️️ Гуга
ГОЛ! 2:0
Уэсли
45' +2
Желтая карточка
Густаво Москито
43'
ГОЛ! 1:0
Уэсли
40'
37'
Желтая карточка
Маркиньос
Желтая карточка
Уэсли
36'
30'
Желтая карточка
Гуга
Замена
Густаво Москито ️️️️➡️️ Педро Энрике
8'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
22
Карлос Мигел
ВР
3
Феликс Торрес
ЦЗ
23
Фагнер
(К) ЦЗ
46
Hugo
ЦЗ
25
CacÃ¡
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
11
Анхел Ромеро
ЛВ
36
Уэсли
ЦФ
16
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
12
Марсело
ЛЗ
26
Маноэл
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
30
Фелипе Мело
(К) ОП
10
Гансо
ЦП
8
Мартинелли
ЦП
21
Джон Ариас
ЛВ
77
Маркиньос
ПВ
45
Лима
ПВ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Коринтианс
12
Кассио
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
4
Каэтано
ЦЗ
47
Чока
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
5
Фаусто Вера
ОП
37
Райан
ЦП
8
Паулиньо
ЦП
26
Биро
ПВ
19
Густаво Москито
ПВ
20
Педро Рауль
ЦФ
17
Гиоване
ЦФ
Флуминенсе
27
Felipe Alves
ВР
6
Диого Барбоза
ЛЗ
13
Felipe
ЦЗ
25
Антонио Карлос
ЦЗ
46
Лукас Жустен
ЦЗ
31
Калегари
ПЗ
80
Давид Теранс
АП
20
Ренато Аугусто
ПП
90
Дуглас Коста
ЛВ
32
Исаак
ЛВ
15
Matheus Reis
ЦФ
4-1-1-2
22
Мигел
3
Торрес
46
25
23
Фагнер
14
Раниэле
11
Ромеро
16
Энрике
36
Уэсли
3-1-2-3-1
1
Фабио
23
Гуга
26
Маноэл
12
Марсело
30
Мело
10
Гансо
8
Мартинелли
45
Лима
77
Маркиньос
21
Ариас
14
Кано
46
21
Биду
21
Биду
46
Москито
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
Москито
14
Раниэле
8
Паулиньо
8
Паулиньо
14
Раниэле
16
Энрике
19
Москито
19
Москито
16
Энрике
12
Марсело
6
Барбоза
6
Барбоза
12
Марсело
23
Гуга
13
13
23
Гуга
14
Кано
80
Теранс
80
Теранс
14
Кано
10
Гансо
20
Аугусто
20
Аугусто
10
Гансо
30
Мело
90
Коста
90
Коста
30
Мело
Остались в запасе
Коринтианс
Флуминенсе
12
Кассио
ВР
4
Каэтано
ЦЗ
47
Чока
ЦЗ
5
Фаусто Вера
ОП
37
Райан
ЦП
26
Биро
ПВ
20
Педро Рауль
ЦФ
17
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
27
Felipe Alves
ВР
25
Антонио Карлос
ЦЗ
46
Лукас Жустен
ЦЗ
31
Калегари
ПЗ
32
Исаак
ЛВ
15
Matheus Reis
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
12
Кассио
ВР
4
Каэтано
ЦЗ
47
Чока
ЦЗ
5
Фаусто Вера
ОП
37
Райан
ЦП
26
Биро
ПВ
20
Педро Рауль
ЦФ
17
Гиоване
ЦФ
Остались в запасе
27
Felipe Alves
ВР
25
Антонио Карлос
ЦЗ
46
Лукас Жустен
ЦЗ
31
Калегари
ПЗ
32
Исаак
ЛВ
15
Matheus Reis
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Коринтианс - Флуминенсе
2
2
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
31
69
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
8
Нарушения
15
15
Офсайды
1
2
Количество передач
266
627
Сейвы
2
4
Точность передач %
78
89
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
9
10
xG (ожидаемые голы)
0.95
0.38
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Ramon Abatti Abel, Brazil
Стадион:
Neo Química Arena, Sao Paulo
Бразилия. Серия А
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Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
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