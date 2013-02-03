«Зенит» отдаст 300+ тысяч «Коринтиансу»
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
«Спартак» зимой интересовался опорником «Коринтианса»
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
Бразильский журналист объяснил продажу Педро в «Зенит»
«Зенит» отдаст 300+ тысяч «Коринтиансу»
«Спартак» зимой интересовался опорником «Коринтианса»
Бразильский журналист объяснил продажу Педро в «Зенит»
«Коринтианс» заинтересован в двух бразильцах из «Зенита»
Бразильский клуб готовит нестандартное предложение по Клаудиньо
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
Стали известны итоги переговоров «Спартака» по трансферу хавбека «Флуминенсе»
33-летний Дуглас Коста подписал контракт с новым клубом
«Зенит» хочет купить Джона Кеннеди