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    Талалаев резко отреагировал на слухи о Гилерме в «Химках»

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал информацию, что в команду может перейти вратарь «Локомотива» Гилерме.

    «Гилерме? Бред больной собаки. Готовимся к матчу с «Кубанью», ни с кем переговоров не ведем», – сказал Талалаев.

    • Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года.
    • В нынешнем сезоне он провел за команду 5 матчей в Кубке России.
    • «Химки» лидируют в Первой лиге с 60 очками после 32 матчей. Команда оторвалась на 2 очка от махачкалинского «Динамо» и на 4 – от «Акрона», проведшего на игру меньше.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:57
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    Комментарии (1)
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    Таврида
    1715792834
    Ни куя не могут эти бразеры летать Что им ****** неба мало Щёлкают таблом Вот ибись теперь ищи Родной аэродром Талалаев ша-ла-ла
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