Талалаев резко отреагировал на слухи о Гилерме в «Химках»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал информацию, что в команду может перейти вратарь «Локомотива» Гилерме.
«Гилерме? Бред больной собаки. Готовимся к матчу с «Кубанью», ни с кем переговоров не ведем», – сказал Талалаев.
- Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года.
- В нынешнем сезоне он провел за команду 5 матчей в Кубке России.
- «Химки» лидируют в Первой лиге с 60 очками после 32 матчей. Команда оторвалась на 2 очка от махачкалинского «Динамо» и на 4 – от «Акрона», проведшего на игру меньше.