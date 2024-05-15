Талалаев резко отреагировал на слухи о Гилерме в «Химках»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал информацию, что в команду может перейти вратарь «Локомотива» Гилерме.

«Гилерме? Бред больной собаки. Готовимся к матчу с «Кубанью», ни с кем переговоров не ведем», – сказал Талалаев.