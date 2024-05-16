Федотов прокомментировал вылет ЦСКА от «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался после кубкового матча против «Зенита» (0:0, 4:5 по пенальти).

«Зенит» вышел в суперфинал, где сыграет с «Балтикой» в «Лужниках» 2 июня.

ЦСКА не смог защитить титул.

«Напряжeнный кубковый матч в хорошей атмосфере. Нам не хватило свежести. Но тем не менее футболисты терпели на поле. Ничего не позволили создать у наших ворот, это серьeзная заслуга. Хотя соперник по ходу игры усиливал состав.

Мы огрызались, но не хватало точности в завершающей стадии. Но в самой концовке мы могли решить исход этого матча в свою пользу», – сказал Федотов.