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    Федотов прокомментировал вылет ЦСКА от «Зенита»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался после кубкового матча против «Зенита» (0:0, 4:5 по пенальти).

    • «Зенит» вышел в суперфинал, где сыграет с «Балтикой» в «Лужниках» 2 июня.
    • ЦСКА не смог защитить титул.

    «Напряжeнный кубковый матч в хорошей атмосфере. Нам не хватило свежести. Но тем не менее футболисты терпели на поле. Ничего не позволили создать у наших ворот, это серьeзная заслуга. Хотя соперник по ходу игры усиливал состав.

    Мы огрызались, но не хватало точности в завершающей стадии. Но в самой концовке мы могли решить исход этого матча в свою пользу», – сказал Федотов.

    • ЦСКА идет в РПЛ 6-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    Таврида
    1715810787
    Федотов, иди в отставку, а?
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