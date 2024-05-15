Реакция Тихонова на скандал с игроками «Енисея»

Потерпевшая в результате преступных действий игроков «Енисея» женщина рассказала, что беседовала с главным тренером команды Андреем Тихоновым.

«Тихонов переживал, что я обращусь в компанию, где является амбассадором. Видимо, боялся потерять статус. Он говорил, что не отвечает за футболистов. На этом наши переговоры с ним закончились. Мирно решить не получилось», – сказала потерпевшая.