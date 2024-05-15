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    Реакция Тихонова на скандал с игроками «Енисея»

    Потерпевшая в результате преступных действий игроков «Енисея» женщина рассказала, что беседовала с главным тренером команды Андреем Тихоновым.

    «Тихонов переживал, что я обращусь в компанию, где является амбассадором. Видимо, боялся потерять статус. Он говорил, что не отвечает за футболистов. На этом наши переговоры с ним закончились. Мирно решить не получилось», – сказала потерпевшая.

    • Всего подано 5 заявлений в полицию.
    • Тихонов вернулся в «Енисей» зимой.
    • Команда идет в Первой лиге на 6-м месте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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