Реакция Губерниева на недовольство Генича выходом «Балтики» в суперфинал

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев ответил коллеге Константину Геничу.

Генич накануне выразил сожаление после выхода «Балтики» в суперфинал Фонбет Кубка России.

«Балтика» дома победила москвичей со счетом 1:0 в финале Пути регионов.

Калининградцы сыграют в суперфинале турнира либо с «Зенитом», либо с ЦСКА.

«Константин, будет прекрасный финал, поверьте. Если комментатор будет толковый и финал любой расцветет.

А если скучный комментатор, то и громкая вывеска не поможет. При всем уважении», – написал Губерниев.