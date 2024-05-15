Реакция Губерниева на недовольство Генича выходом «Балтики» в суперфинал

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев ответил коллеге Константину Геничу.
- Генич накануне выразил сожаление после выхода «Балтики» в суперфинал Фонбет Кубка России.
- «Балтика» дома победила москвичей со счетом 1:0 в финале Пути регионов.
- Калининградцы сыграют в суперфинале турнира либо с «Зенитом», либо с ЦСКА.
«Константин, будет прекрасный финал, поверьте. Если комментатор будет толковый и финал любой расцветет.
А если скучный комментатор, то и громкая вывеска не поможет. При всем уважении», – написал Губерниев.