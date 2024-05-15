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    • Реакция Губерниева на недовольство Генича выходом «Балтики» в суперфинал

    Реакция Губерниева на недовольство Генича выходом «Балтики» в суперфинал

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев ответил коллеге Константину Геничу.

    • Генич накануне выразил сожаление после выхода «Балтики» в суперфинал Фонбет Кубка России.
    • «Балтика» дома победила москвичей со счетом 1:0 в финале Пути регионов.
    • Калининградцы сыграют в суперфинале турнира либо с «Зенитом», либо с ЦСКА.

    «Константин, будет прекрасный финал, поверьте. Если комментатор будет толковый и финал любой расцветет.

    А если скучный комментатор, то и громкая вывеска не поможет. При всем уважении», – написал Губерниев.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Сегодня, 18:39
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    Комментарии (8)
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    Prosechik
    1715787760
    Думал, что губерниев - клоун. Но он ещё и дэбил ...
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    ...уефан
    1715788443
    ...ждём хода Генича)... А там, глядишь и говнометы включат)...
    Ответить
    Spartak_forv@
    1715789264
    Пойду за попкорном)
    Ответить
    almanev
    1715789327
    Ну, в этой схватке я за Генича, Губерниев та еще путана
    Ответить
    ...уефан
    1715789441
    ...пускай оба усрутся, веселее будет...
    Ответить
    Из Твери Леха
    1715789506
    Главное вовремя выключить микрофон в перерыве.
    Ответить
    cska1948
    1715791724
    А с чего мясному Геничу быть довольным тем,что Балтика выбила СпаМ из Кубка?
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    Цугундeр
    1715793937
    Как веслом по Жопе .)) Браво ,Губер .И никаких штрафных кругов .
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