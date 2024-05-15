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    • Реакция директора «Енисея» на хулиганство игроков команды – на них написаны заявления

    Реакция директора «Енисея» на хулиганство игроков команды – на них написаны заявления

    Дмитрий Федосеев, генеральный директор «Енисея», отреагировал на конфликт своих игроков с семьей на базе отдыха.

    «Только сегодня стала известна эта информация, разбираемся. Пытаемся понять. Знаем, что случился конфликт, но написано не так, как похоже было. Ребята также отдыхали семьями после игры и их спровоцировали.

    Больше ничего пока не могу сказать. Разбираемся, конечно, с футболистами беседа была проведена», – сказал Федосеев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    qwertyйцукен
    1715795857
    Пытаемся понять== Да чо там пытаться. Понять...И простить.Гы гы
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