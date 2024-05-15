Реакция директора «Енисея» на хулиганство игроков команды – на них написаны заявления

Дмитрий Федосеев, генеральный директор «Енисея», отреагировал на конфликт своих игроков с семьей на базе отдыха.
«Только сегодня стала известна эта информация, разбираемся. Пытаемся понять. Знаем, что случился конфликт, но написано не так, как похоже было. Ребята также отдыхали семьями после игры и их спровоцировали.
Больше ничего пока не могу сказать. Разбираемся, конечно, с футболистами беседа была проведена», – сказал Федосеев.
- Всего подано 5 заявлений в полицию.
- «Енисей» тренирует Андрей Тихонов.
- Команда идет в Первой лиге на 6-м месте.