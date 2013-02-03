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Брагантино
Коринтианс
«Зенит» отдаст 300+ тысяч «Коринтиансу»
1 мая, 14:24
1
«Спартак» зимой интересовался опорником «Коринтианса»
6 марта, 19:49
3
Бразильский журналист объяснил продажу Педро в «Зенит»
16 февраля, 11:08
1
«Коринтианс» заинтересован в двух бразильцах из «Зенита»
7 февраля, 12:45
7
Бразильский клуб готовит нестандартное предложение по Клаудиньо
3 февраля, 11:57
13
Агент подтвердил интерес ЦСКА к бразильскому защитнику
22 декабря 2023, 22:46
0
ЦСКА: австрийский офис «Ред Булл» заблокировал трансфер Капишабы
31 августа 2023, 17:27
4
Трансфер Капишабы в ЦСКА сорвался: «Ред Булл» наложил вето из-за ситуации на Украине
31 августа 2023, 15:44
4
ЦСКА в шаге от подписания бразильца на замену Зайнутдинову: в четверг он прибудет в Москву
28 августа 2023, 18:14
4
ЦСКА близок к покупке бразильского защитника за 6 миллионов
28 августа 2023, 08:59
1
«Зенит» отдаст 300+ тысяч «Коринтиансу»
1 мая, 14:24
1
«Спартак» зимой интересовался опорником «Коринтианса»
6 марта, 19:49
3
Бразильский журналист объяснил продажу Педро в «Зенит»
16 февраля, 11:08
1
«Коринтианс» заинтересован в двух бразильцах из «Зенита»
7 февраля, 12:45
7
Бразильский клуб готовит нестандартное предложение по Клаудиньо
3 февраля, 11:57
13
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Последние матчи
Все
Брагантино
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
2 : 2
14.04.2024
Брагантино
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
0 : 0
14.04.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 2 тур
Брагантино
2 : 1
18.04.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 2 тур
Жувентуде
2 : 0
18.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 3 тур
Брагантино
1 : 0
21.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 4 тур
Форталеза
1 : 1
29.04.2024
Брагантино
Копа Судамерикана, 3 тур
Брагантино
2 : 1
25.04.2024
Спортиво Лукеньо
Бразилия. Серия А, 3 тур
Брагантино
1 : 0
21.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 2 тур
Брагантино
2 : 1
18.04.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
2 : 2
14.04.2024
Брагантино
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коринтианс
3 : 0
28.04.2024
Флуминенсе
Копа Судамерикана, 3 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
24.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 3 тур
Брагантино
1 : 0
21.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 2 тур
Жувентуде
2 : 0
18.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
0 : 0
14.04.2024
Атлетико Минейро

Брагантино - Коринтианс: обзор матча 21 апреля 2024

Брагантино
21.04.2024, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 3 тур
1 : 0
Матч завершен
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Коринтианс
5' Витиньо
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Брагантино - Коринтианс
Матч завершен
83'
Замена
Паулиньо ️️️️➡️️ Фаусто Вера
Замена
Ignacio Laquintana ️️️️➡️️ Витиньо
76'
Замена
Лукас Кунья ️️️️➡️️ Эдуардо Саша
76'
Замена
Тиаго Борбас ️️️️➡️️ Густавиньо
76'
72'
Желтая карточка
Рауль Густаво
69'
Замена
Юри Алберто ️️️️➡️️ Педро Энрике
69'
Замена
Уэсли ️️️️➡️️ Hugo
Замена
Raul ️️️️➡️️ Бруниньо
61'
58'
Замена
Анхел Ромеро ️️️️➡️️ Игор Коронадо
45' +2
Желтая карточка
Педро Энрике
Желтая карточка
Рамирес
40'
Желтая карточка
Эдуардо Саша
38'
Желтая карточка
Douglas Mendes
28'
ГОЛ! 1:0
Витиньо
5'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
(К) ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
5
Жадсом Силва
ОП
7
Рамирес
ЦП
22
Густавиньо
АП
17
Бруниньо
АП
28
Витиньо
ЛВ
19
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Коринтианс
12
Кассио
(К) ВР
46
Hugo
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
3
Феликс Торрес
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
14
Раниэле
ОП
5
Фаусто Вера
ОП
77
Игор Коронадо
АП
20
Педро Рауль
ЦФ
16
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Брагантино
40
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
4
Лукас Кунья
ЦЗ
2
Леонардо Реалпе
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
57
Caetano
ЦП
21
Talisson
ЦП
33
Ignacio Laquintana
ЦП
30
Генри Москера
ЛВ
23
Raul
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Коринтианс
22
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Каэтано
ЦЗ
25
CacÃ¡
ЦЗ
8
Паулиньо
ЦП
11
Анхел Ромеро
ЛВ
19
Густаво Москито
ПВ
17
Гиоване
ЦФ
36
Уэсли
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Клейтон
29
Капишаба
36
Кандидо
39
34
Уртадо
5
Силва
7
Рамирес
28
Витиньо
17
Бруниньо
22
Густавиньо
19
Саша
4-2-1-2
12
Кассио
2
Матеузиньо
34
Густаво
3
Торрес
46
14
Раниэле
5
Вера
77
Коронадо
16
Энрике
20
Рауль
19
Саша
4
Кунья
4
Кунья
19
Саша
28
Витиньо
33
33
28
Витиньо
17
Бруниньо
23
23
17
Бруниньо
22
Густавиньо
18
Борбас
18
Борбас
22
Густавиньо
5
Вера
8
Паулиньо
8
Паулиньо
5
Вера
77
Коронадо
11
Ромеро
11
Ромеро
77
Коронадо
46
36
Уэсли
36
Уэсли
46
16
Энрике
9
Алберто
9
Алберто
16
Энрике
Остались в запасе
Брагантино
Коринтианс
40
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
2
Леонардо Реалпе
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
57
Caetano
ЦП
21
Talisson
ЦП
30
Генри Москера
ЛВ
Главный тренер
Педру Кайшинья
22
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Каэтано
ЦЗ
25
CacÃ¡
ЦЗ
19
Густаво Москито
ПВ
17
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Остались в запасе
40
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
2
Леонардо Реалпе
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
57
Caetano
ЦП
21
Talisson
ЦП
30
Генри Москера
ЛВ
Остались в запасе
22
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Каэтано
ЦЗ
25
CacÃ¡
ЦЗ
19
Густаво Москито
ПВ
17
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Брагантино - Коринтианс
3
2
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
35
65
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
21
10
Офсайды
0
4
Количество передач
275
494
Сейвы
4
2
Точность передач %
60
80
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.45
1.2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Rafael Rodrigo Klein, Brazil
Стадион:
Estadio Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista
Бразилия. Серия А
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Бразилия. Серия А, 5 тур
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- : -
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- : -
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Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
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- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
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Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
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