Брагантино

«Зенит» отдаст 300+ тысяч «Коринтиансу»
«Спартак» зимой интересовался опорником «Коринтианса»
Бразильский журналист объяснил продажу Педро в «Зенит»
«Коринтианс» заинтересован в двух бразильцах из «Зенита»
Бразильский клуб готовит нестандартное предложение по Клаудиньо
Агент подтвердил интерес ЦСКА к бразильскому защитнику
ЦСКА: австрийский офис «Ред Булл» заблокировал трансфер Капишабы
Трансфер Капишабы в ЦСКА сорвался: «Ред Булл» наложил вето из-за ситуации на Украине
ЦСКА в шаге от подписания бразильца на замену Зайнутдинову: в четверг он прибудет в Москву
ЦСКА близок к покупке бразильского защитника за 6 миллионов
«Зенит» отдаст 300+ тысяч «Коринтиансу»
«Спартак» зимой интересовался опорником «Коринтианса»
Бразильский журналист объяснил продажу Педро в «Зенит»
«Коринтианс» заинтересован в двух бразильцах из «Зенита»
Бразильский клуб готовит нестандартное предложение по Клаудиньо