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    Семак прокомментировал проход ЦСКА в Кубке

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о кубковом матче против ЦСКА (0:0, 5:4 в серии пенальти).

    • «Зенит» вышел в суперфинал.

    «Матч получился боевым. Настоящим кубковым. Мы старались создавать, атаковать, соперник оборонялся низким блоком. Сегодня мы выпустили экспериментальный состав, чтобы лучше выглядеть на втором этаже. Раньше не извлекали из этого пользу. Ребята молодцы, провели хороший и качественный матч. Я доволен игрой. Хоть и пенальти лотерея.

    Безусловно, чемпионат для нас более приоритетный турнир. Поэтому мы и делаем такую ротацию. Через три дня на четвертый можно сыграть матч, но когда это делаешь каждую неделю усталость накапливается», – сказал Семак.

    • В матче за трофей «Зенит» 2 июня сыграет в «Лужниках» с «Балтикой».
    • «Зенит» претендует на золотой дубль.

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    Источник: «Чемпионат»

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