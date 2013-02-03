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Коринтианс
Форталеза
«Зенит» отдаст 300+ тысяч «Коринтиансу»
1 мая, 14:24
1
«Спартак» зимой интересовался опорником «Коринтианса»
6 марта, 19:49
3
Бразильский журналист объяснил продажу Педро в «Зенит»
16 февраля, 11:08
1
«Коринтианс» заинтересован в двух бразильцах из «Зенита»
7 февраля, 12:45
7
Бразильский клуб готовит нестандартное предложение по Клаудиньо
3 февраля, 11:57
13
«Зенит» отдаст 300+ тысяч «Коринтиансу»
1 мая, 14:24
1
«Спартак» зимой интересовался опорником «Коринтианса»
6 марта, 19:49
3
Бразильский журналист объяснил продажу Педро в «Зенит»
16 февраля, 11:08
1
«Коринтианс» заинтересован в двух бразильцах из «Зенита»
7 февраля, 12:45
7
Бразильский клуб готовит нестандартное предложение по Клаудиньо
3 февраля, 11:57
13
Роша нашел новую команду после ухода из «Спартака»
11 августа 2022, 17:28
6
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Последние матчи
Все
Коринтианс
Форталеза
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сан-Паулу
1 : 2
14.04.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
0 : 0
14.04.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 2 тур
Жувентуде
2 : 0
18.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 2 тур
Форталеза
1 : 1
18.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 3 тур
Крисиума
0 : 0
20.04.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коринтианс
3 : 0
28.04.2024
Флуминенсе
Копа Судамерикана, 3 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
24.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 3 тур
Брагантино
1 : 0
21.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 2 тур
Жувентуде
2 : 0
18.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
0 : 0
14.04.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 4 тур
Форталеза
1 : 1
29.04.2024
Брагантино
Копа Судамерикана, 3 тур
Форталеза
4 : 2
26.04.2024
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 3 тур
Крисиума
0 : 0
20.04.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 2 тур
Форталеза
1 : 1
18.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сан-Паулу
1 : 2
14.04.2024
Форталеза

Коринтианс - Форталеза: онлайн-трансляция 04 мая 2024

Коринтианс
04.05.2024, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 5 тур
- : -
Не начался
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П1
2.05
Х
3.15
П2
4
Реклама, 18+
Форталеза
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Коринтианс - Форталеза
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
0
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Офсайды
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Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Бразилия. Серия А
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Текущие
Будущие
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Россия
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