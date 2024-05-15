19-летний Шайхутдинов извинился перед фанатами ЦСКА за провальную серию пенальти против «Зенита»

Вратарь ЦСКА Владимир Шайхутдинов прокомментировал исход кубкового матча против «Зенита» (0:0, 4:5 по пенальти).

19-летний дебютант Шайхутдинов вышел на замену в 1-м тайме вместо получившего сотрясение мозга Владислава Торопа.

В серии пенальти игрок пропустил все 5 ударов, ни разу не угадав направление.

– Каково это экстренно выходить на поле по ходу встречи после неприятной ситуации с партнером по команде?

– Как выяснилось, получается нормально, но не всe.

– Что известно по состоянию Торопа?

– Ничего не знаю. Надеюсь, что со Славой всe будет хорошо. Этот матч полностью посвящаю ему. Если бы еще пенальти были нормально, тогда было бы вообще всe хорошо.

– В серии пенальти у вас были шансы?

– Конечно, были шансы. 50 на 50, это лотерея. Прошу прощения перед болельщиками и командой, что из пяти мне забили пять. Пусть любой скажет, что это нормально, но это непозволительно для вратаря.

– Перед ударом Клаудиньо о чем вы поговорили с партнером по команде?

– Тамик Мусаев просто поддержал меня, и всe. Сказал, что справлюсь.