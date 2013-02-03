«Зенит» отдаст 300+ тысяч «Коринтиансу»
«Спартак» зимой интересовался опорником «Коринтианса»
Бразильский журналист объяснил продажу Педро в «Зенит»
«Коринтианс» заинтересован в двух бразильцах из «Зенита»
Бразильский клуб готовит нестандартное предложение по Клаудиньо
«Зенит» отдаст 300+ тысяч «Коринтиансу»
«Спартак» зимой интересовался опорником «Коринтианса»
Бразильский журналист объяснил продажу Педро в «Зенит»
«Коринтианс» заинтересован в двух бразильцах из «Зенита»
Бразильский клуб готовит нестандартное предложение по Клаудиньо