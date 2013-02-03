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Жувентуде
Коринтианс
«Зенит» отдаст 300+ тысяч «Коринтиансу»
1 мая, 14:24
1
«Спартак» зимой интересовался опорником «Коринтианса»
6 марта, 19:49
3
Бразильский журналист объяснил продажу Педро в «Зенит»
16 февраля, 11:08
1
«Коринтианс» заинтересован в двух бразильцах из «Зенита»
7 февраля, 12:45
7
Бразильский клуб готовит нестандартное предложение по Клаудиньо
3 февраля, 11:57
13
«Зенит» отдаст 300+ тысяч «Коринтиансу»
1 мая, 14:24
1
«Спартак» зимой интересовался опорником «Коринтианса»
6 марта, 19:49
3
Бразильский журналист объяснил продажу Педро в «Зенит»
16 февраля, 11:08
1
«Коринтианс» заинтересован в двух бразильцах из «Зенита»
7 февраля, 12:45
7
Бразильский клуб готовит нестандартное предложение по Клаудиньо
3 февраля, 11:57
13
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Последние матчи
Все
Жувентуде
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крисиума
1 : 1
14.04.2024
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
0 : 0
14.04.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 2 тур
Жувентуде
2 : 0
18.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 3 тур
Брагантино
1 : 0
21.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 3 тур
Ботафого
5 : 1
22.04.2024
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 4 тур
Жувентуде
1 : 1
29.04.2024
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Ботафого
5 : 1
22.04.2024
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 2 тур
Жувентуде
2 : 0
18.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крисиума
1 : 1
14.04.2024
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коринтианс
3 : 0
28.04.2024
Флуминенсе
Копа Судамерикана, 3 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
24.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 3 тур
Брагантино
1 : 0
21.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 2 тур
Жувентуде
2 : 0
18.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
0 : 0
14.04.2024
Атлетико Минейро

Жувентуде - Коринтианс: обзор матча 18 апреля 2024

Жувентуде
18.04.2024, четверг, 02:00
Бразилия. Серия А, 2 тур
2 : 0
Матч завершен
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Коринтианс
59' Л. Барбоза
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Жувентуде - Коринтианс
Матч завершен
Вторая желтая
Жадсон
90' +5
Желтая карточка
Жадсон
90'
Замена
Ruan ️️️️➡️️ Лукас Барбоза
86'
Замена
Luis Mandaca ️️️️➡️️ NenÃª
85'
74'
Замена
Паулиньо ️️️️➡️️ Майкон
65'
Замена
Фаусто Вера ️️️️➡️️ Раниэле
ГОЛ! 1:0
Лукас Барбоза
59'
57'
Замена
Густаво Москито ️️️️➡️️ Анхел Ромеро
57'
Замена
Педро Рауль ️️️️➡️️ Юри Алберто
46'
Замена
Майкон ️️️️➡️️ Уэсли
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
1
Габриэл
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
16
Жадсон
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
3
Ze Marcos
ЦФ
10
NenÃª
(К) ЦФ
4
Danilo Boza
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Коринтианс
12
Кассио
(К) ВР
3
Феликс Торрес
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
46
Hugo
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
77
Игор Коронадо
АП
11
Анхел Ромеро
ЛВ
9
Юри Алберто
ЦФ
36
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Жувентуде
75
Kleiton
ЦЗ
37
Рилдо
АП
11
Marcelinho
ЦФ
43
Lucas Freitas
ЦФ
29
Ruan
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
45
Werik Popó
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
Коринтианс
22
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
25
CacÃ¡
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
5
Фаусто Вера
ОП
7
Майкон
ЦП
8
Паулиньо
ЦП
19
Густаво Москито
ПВ
16
Педро Энрике
ЦФ
20
Педро Рауль
ЦФ
2-1-1-3
1
Габриэл
12
Иносенсио
2
Лукас
16
Жадсон
21
Барбоза
4
10
3
4-1-2-2
12
Кассио
23
Фагнер
46
13
Энрике
3
Торрес
14
Раниэле
77
Коронадо
11
Ромеро
36
Уэсли
9
Алберто
21
Барбоза
29
29
21
Барбоза
10
44
44
10
14
Раниэле
5
Вера
5
Вера
14
Раниэле
36
Уэсли
7
Майкон
7
Майкон
36
Уэсли
Майкон
8
Паулиньо
8
Паулиньо
Майкон
11
Ромеро
19
Москито
19
Москито
11
Ромеро
9
Алберто
20
Рауль
20
Рауль
9
Алберто
Остались в запасе
Жувентуде
Коринтианс
75
Kleiton
ЦЗ
37
Рилдо
АП
11
Marcelinho
ЦФ
43
Lucas Freitas
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
45
Werik Popó
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
22
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
25
CacÃ¡
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
16
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Остались в запасе
75
Kleiton
ЦЗ
37
Рилдо
АП
11
Marcelinho
ЦФ
43
Lucas Freitas
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
45
Werik Popó
ЦФ
Остались в запасе
22
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
25
CacÃ¡
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
16
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Жувентуде - Коринтианс
1
1
Всего ударов по воротам
16
17
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
7
Нарушения
16
10
Офсайды
1
2
Количество передач
395
471
Сейвы
2
6
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
4
11
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
1.55
0.91
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Arleu de Araujo, Brazil
Стадион:
Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
Бразилия. Серия А
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Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Россия
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