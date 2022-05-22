Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 550 тыс

Родриго Польеро - статистика

Депортиво Тачира
14 сентября 1996 (30)
#9 | Нападающий
185 см
Уругвай
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лозанна-Спорт
13
1
0
2
0
Цюрих
5
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Санкт-Галлен
4 : 0
22.05.2022
Лозанна-Спорт
80' - 90'
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
19.05.2022
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Цюрих
2 : 2
12.05.2022
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Лозанна-Спорт
0 : 0
08.05.2022
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Люцерн
3 : 0
01.05.2022
Лозанна-Спорт
1' - 55'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Грассхоппер
3 : 1
24.04.2022
Лозанна-Спорт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Янг Бойз
2 : 2
09.04.2022
Лозанна-Спорт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Лозанна-Спорт
4 : 1
03.04.2022
Серветт
43' - 90'
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Лугано
3 : 1
20.03.2022
Лозанна-Спорт
46' - 90'
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
13.03.2022
Янг Бойз
52' - 90'
90'
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Лозанна-Спорт
0 : 2
05.03.2022
Цюрих
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Сьон
1 : 0
02.03.2022
Лозанна-Спорт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
27.02.2022
Люцерн
1' - 63'
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Базель
3 : 0
19.02.2022
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Лозанна-Спорт
0 : 2
12.02.2022
Грассхоппер
56' - 90'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Серветт
1 : 0
05.02.2022
Лозанна-Спорт
1' - 63'
8'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лозанна-Спорт
1 : 5
30.01.2022
Санкт-Галлен
1' - 90'
42'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
0 : 1
20.11.2021
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
1 : 2
07.11.2021
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Цюрих
3 : 3
30.10.2021
Базель
84' - 90'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Грассхоппер
3 : 3
23.10.2021
Цюрих
1' - 90'
3, 66'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
1 : 0
16.10.2021
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
6 : 2
03.10.2021
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Базель
3 : 1
26.09.2021
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Цюрих
2 : 2
21.09.2021
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Янг Бойз
4 : 0
11.09.2021
Цюрих
70' - 90'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Санкт-Галлен
3 : 3
28.08.2021
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Цюрих
2 : 1
21.08.2021
Грассхоппер
61' - 90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Люцерн
1 : 3
08.08.2021
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Цюрих
3 : 1
31.07.2021
Лозанна-Спорт
88' - 90'
Главные новости
Сафонов оценил шансы России выиграть чемпионат мира или Евро
11:48
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
1
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
1
Названо чувство, которое испытал Роналду из-за решения тренера Португалии
11:18
1
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
2
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
2
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
10
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
6
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+