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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Цюрих
Лозанна-Спорт - Цюрих: обзор матча 05 марта 2022
Лозанна-Спорт
05.03.2022, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Цюрих
3'
В. Гнонто
69'
А. Герреро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лозанна-Спорт - Цюрих
Желтая карточка
А. Требель
87'
Замена
T. Coyle
️️️️
Х. Маю
86'
85'
Замена
М. Хорншух
️️️️
У. Думбия
69'
ГОЛ! 0:2!
А. Герреро
Пас отдал
С. Сейлер
68'
Замена
Б. Крамер
️️️️
В. Гнонто
68'
Замена
Т. Айегун
️️️️
А. Сесай
63'
Желтая карточка
К. Метс
57'
Замена
A. Ćorić
️️️️
А. Маркезано
57'
Замена
С. Сейлер
️️️️
Б. Красники
Замена
Ф. Чафик
️️️️
С. Алакуш
46'
Желтая карточка
С. Алакуш
41'
3'
ГОЛ! 0:1!
В. Гнонто
Пас отдал
А. Маркезано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
29
Максим Пундж
ЛЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
14
Хишам Маю
ЦП
1
Диав Мори
ЦФ
63
Армель Зохури
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
16
Адриан Требель
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
7
Степан Кукурузович
ЦФ
9
Родриго Польеро
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
5
Карол Метс
ЦП
7
Бледиан Красники
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
20
Усман Думбия
ЦФ
28
Никола Бораниясевич
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Лозанна-Спорт
71
Карим Соу
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
Цюрих
16
Марк Хорншух
ЦЗ
15
Тосин Айегун
ЦП
8
Стефан Сейлер
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
2-1-5
29
Пундж
22
Алакуш
14
Маю
11
Амдуни
9
Польеро
7
Кукурузович
25
Сузуки
16
Требель
2-3-2-3
25
Брехнер
31
Криезиу
5
Алити
5
Метс
7
Красники
19
Маркезано
3
Герреро
29
Гнонто
28
Бораниясевич
20
Думбия
9
Сесай
22
Алакуш
26
Чафик
26
Чафик
22
Алакуш
14
Маю
11
11
14
Маю
20
Думбия
16
Хорншух
16
Хорншух
20
Думбия
9
Сесай
15
Айегун
15
Айегун
9
Сесай
7
Красники
8
Сейлер
8
Сейлер
7
Красники
29
Гнонто
9
Крамер
9
Крамер
29
Гнонто
19
Маркезано
88
88
19
Маркезано
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Цюрих
71
Карим Соу
ЦЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
71
Карим Соу
ЦЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
Остались в запасе
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Лозанна-Спорт - Цюрих
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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