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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт
Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт: обзор матча 22 мая 2022
Санкт-Галлен
22.05.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 36 тур
4 : 0
Завершен
Лозанна-Спорт
23'
К. Дуа
61'
К. Дуа
65'
Л. Гертлер
78'
П. Суттер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт
80'
Замена
Р. Польеро
️️️️
T. Coyle
Замена
M. Kempter
️️️️
В. Руис
80'
Замена
К. Лунгойи
️️️️
Ю. Фон Мос
80'
ГОЛ! 4:0!
П. Суттер
Пас отдал
В. Руис
78'
72'
Замена
К. Соу
️️️️
А. Саншеш
Замена
А. Янкевиц
️️️️
К. Дуа
69'
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
Ж. Гуйемено
69'
65'
Желтая карточка
T. Castella
ГОЛ! 3:0!
Л. Гертлер
Пас отдал
К. Дуа
65'
ГОЛ! 2:0!
К. Дуа
Пас отдал
Ю. Фон Мос
61'
59'
Желтая карточка
С. Алакуш
52'
Желтая карточка
T. Coyle
46'
Замена
Х. Маю
️️️️
Г. Койялипу
46'
Замена
С. Алакуш
️️️️
Ф. Чафик
Желтая карточка
К. Дуа
31'
ГОЛ! 1:0!
К. Дуа
Пас отдал
Ю. Фон Мос
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
30
Виктор Руис
ЛП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
22
Айзек Шмидт
ПВ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Лозанна-Спорт
63
Армель Зохури
ПЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
10
Годюэн Койялипу
ЦП
21
Diogo Mendes
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
2
Simone Grippo
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Санкт-Галлен
45
Александр Янкевиц
ВР
24
Michael Kempter
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
23
Алессио Бесио
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Лозанна-Спорт
90
Мелвин Мастил
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
71
Карим Соу
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
25
Тоичи Сузуки
ЛП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
9
Родриго Польеро
ЦФ
1-5-3-1
1
Зиги
20
Стержиу
30
Руис
88
Квинтийя
9
Дуа
21
Гуйемено
6
Суттер
16
Гертлер
22
Шмидт
81
Фон Мос
23
Фазлийи
2-3-5
26
Чафик
63
Зохури
10
Койялипу
21
7
Кукурузович
11
Амдуни
2
51
Хушич
10
Саншеш
11
9
Дуа
45
Янкевиц
45
Янкевиц
9
Дуа
30
Руис
24
24
30
Руис
81
Фон Мос
11
Лунгойи
11
Лунгойи
81
Фон Мос
21
Гуйемено
10
Шуберт
10
Шуберт
21
Гуйемено
10
Саншеш
71
Соу
71
Соу
10
Саншеш
26
Чафик
22
Алакуш
22
Алакуш
26
Чафик
10
Койялипу
14
Маю
14
Маю
10
Койялипу
11
9
Польеро
9
Польеро
11
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Лозанна-Спорт
6
Матей Маглица
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
23
Алессио Бесио
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
90
Мелвин Мастил
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
25
Тоичи Сузуки
ЛП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
6
Матей Маглица
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
23
Алессио Бесио
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Остались в запасе
90
Мелвин Мастил
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
25
Тоичи Сузуки
ЛП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
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