Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Люцерн
Лозанна-Спорт - Люцерн: обзор матча 27 февраля 2022
Лозанна-Спорт
27.02.2022, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Люцерн
90+1'
С. Кукурузович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лозанна-Спорт - Люцерн
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Кукурузович
90'
+1
90'
Желтая карточка
Д. Симани
78'
Замена
И. Ндиайе
️️️️
M. Kvasina
73'
Замена
К. Гентнер
️️️️
С. Кампо
Замена
М. Пундж
️️️️
М. Шпильманн
71'
Замена
Н. Зоукит
️️️️
Р. Польеро
63'
Замена
С. Алакуш
️️️️
Ф. Чафик
55'
41'
Желтая карточка
С. Кампо
Желтая карточка
Х. Маю
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
26
Фуад Чафик
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
14
Хишам Маю
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
9
Родриго Польеро
ЦФ
1
Диав Мори
ЦФ
63
Армель Зохури
ЦФ
2
Simone Grippo
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
16
Адриан Требель
ЦФ
7
Степан Кукурузович
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Мартин Фридек
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
6
Денис Симани
ЦФ
30
Ардон Яшари
ЦФ
23
Филип Угринич
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Лозанна-Спорт
29
Максим Пундж
ЛЗ
71
Карим Соу
ЦЗ
13
Нассим Зоукит
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
11
Trae Coyle
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
Люцерн
17
Simon Grether
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
27
Никола Чумич
ЦФ
1-3-5
26
Чафик
7
Шпильманн
79
Н'Гессан
14
Маю
2
7
Кукурузович
16
Требель
6
63
Зохури
2-3-5
27
Мюллер
37
Дрегер
15
Бюрх
17
Фридек
10
Шульц
10
Кампо
11
27
23
Угринич
30
Яшари
6
Симани
7
Шпильманн
29
Пундж
29
Пундж
7
Шпильманн
9
Польеро
13
Зоукит
13
Зоукит
9
Польеро
26
Чафик
22
Алакуш
22
Алакуш
26
Чафик
10
Кампо
4
Гентнер
4
Гентнер
10
Кампо
27
7
Ндиайе
7
Ндиайе
27
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Люцерн
71
Карим Соу
ЦЗ
11
Trae Coyle
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
17
Simon Grether
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
27
Никола Чумич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
71
Карим Соу
ЦЗ
11
Trae Coyle
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
Остались в запасе
17
Simon Grether
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
27
Никола Чумич
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Лозанна-Спорт - Люцерн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
Новости команд
Все
Лозанна-Спорт
Люцерн
«Лозанна» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
25 февраля
«Сигма» – «Лозанна»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
18 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Бешикташ» – «Лозанна-Спорт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 18:50
«Лозанна» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
25 февраля
«Сигма» – «Лозанна»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
18 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Бешикташ» – «Лозанна-Спорт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 18:50
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+