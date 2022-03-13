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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Янг Бойз
Лозанна-Спорт - Янг Бойз: обзор матча 13 марта 2022
Лозанна-Спорт
13.03.2022, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Янг Бойз
90+2'
С. Кукурузович (П)
49'
Джордан
83'
У. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лозанна-Спорт - Янг Бойз
Желтая карточка
Р. Польеро
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Кукурузович
90'
+2
89'
Желтая карточка
С. Лаупер
83'
ГОЛ! 0:2!
У. Гарсия
79'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
М. Нгамале
Замена
Ж. Н'Гессан
️️️️
А. Саншеш
60'
57'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
К. Варга
Замена
Р. Польеро
️️️️
М. Шпильманн
52'
50'
Желтая карточка
В. Сьерро
49'
ГОЛ! 0:1!
Джордан
Пас отдал
У. Гарсия
Желтая карточка
С. Кукурузович
48'
Желтая карточка
А. Зохури
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
29
Максим Пундж
ЛЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
14
Хишам Маю
ЦП
6
Elton Monteiro
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
7
Степан Кукурузович
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
16
Адриан Требель
ЦФ
63
Армель Зохури
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
1
Диав Мори
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
27
Левин Блум
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
7
Кевин Варга
ЛВ
30
Сандро Лаупер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Лозанна-Спорт
13
Нассим Зоукит
ЦЗ
71
Карим Соу
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
79
Жан Н'Гессан
ЦП
9
Родриго Польеро
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
30
Нико Майер
АП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
1-2-5
29
Пундж
7
Шпильманн
14
Маю
16
Требель
1
Мори
51
Хушич
63
Зохури
10
Саншеш
4-2-2-2
16
фон Бальмус
27
Блум
15
Зесигер
28
Лустенбергер
25
Гарсия
30
Лаупер
4
Сьерро
13
Нгамале
7
Варга
9
Джордан
12
Элиа
10
Саншеш
79
Н'Гессан
79
Н'Гессан
10
Саншеш
7
Шпильманн
9
Польеро
9
Польеро
7
Шпильманн
7
Варга
6
Фернандес
6
Фернандес
7
Варга
13
Нгамале
10
Мамбимби
10
Мамбимби
13
Нгамале
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Янг Бойз
13
Нассим Зоукит
ЦЗ
71
Карим Соу
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
11
Trae Coyle
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Антони Расьоппи
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
30
Нико Майер
АП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
13
Нассим Зоукит
ЦЗ
71
Карим Соу
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
11
Trae Coyle
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
Остались в запасе
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Антони Расьоппи
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
30
Нико Майер
АП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Лозанна-Спорт - Янг Бойз
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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