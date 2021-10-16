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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Лугано
Цюрих - Лугано: обзор матча 16 октября 2021
Цюрих
16.10.2021, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Лугано
77'
А. Сесай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Лугано
Желтая карточка
В. Гнонто
90'
+1
Замена
М. Хорншух
️️️️
А. Маркезано
83'
81'
Замена
Y.
️️️️
М. Факкинетти
81'
Замена
L. Phelipe
️️️️
О. Кустодио
ГОЛ! 1:0!
А. Сесай
77'
Замена
В. Гнонто
️️️️
Б. Красники
64'
Замена
A. Ćorić
️️️️
Б. Джемаили
64'
Желтая карточка
А. Сесай
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
7
Бледиан Красники
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
20
Усман Думбия
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
28
Никола Бораниясевич
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Лугано
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Цюрих
16
Марк Хорншух
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
3
Акакий Гогиа
ПВ
9
Родриго Польеро
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
31
Yuri
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
3-3-1-3
25
Брехнер
4
Омераджич
31
Криезиу
5
Алити
7
Красники
19
Маркезано
21
Джемаили
3
Герреро
28
Бораниясевич
9
Сесай
20
Думбия
4-4-3
3
Циглер
28
Хайризи
5
Дапрела
14
Лаванчи
14
Саббатини
10
Кустодио
4
Ловрич
7
Факкинетти
58
Осигве
9
Целар
11
7
Красники
29
Гнонто
29
Гнонто
7
Красники
19
Маркезано
16
Хорншух
16
Хорншух
19
Маркезано
21
Джемаили
88
88
21
Джемаили
7
Факкинетти
31
31
7
Факкинетти
10
Кустодио
70
70
10
Кустодио
Остались в запасе
Цюрих
Лугано
3
Акакий Гогиа
ПВ
9
Родриго Польеро
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
1
Амир Сайпи
ВР
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
9
Nikolas Muci
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
3
Акакий Гогиа
ПВ
9
Родриго Польеро
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
Остались в запасе
1
Амир Сайпи
ВР
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
9
Nikolas Muci
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Цюрих - Лугано
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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