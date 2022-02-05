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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Лозанна-Спорт
Серветт - Лозанна-Спорт: обзор матча 05 февраля 2022
Серветт
05.02.2022, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Лозанна-Спорт
41'
В. Сассо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Лозанна-Спорт
Замена
Й. Северен
️️️️
Г. Клиши
90'
+1
90'
Желтая карточка
S. Grippo
Замена
А. Шалк
️️️️
К. Имери
88'
Замена
А. Антунес
️️️️
Т. Валь
88'
86'
Желтая карточка
M. George
Замена
Д. Оберлен
️️️️
Р. Роделен
69'
63'
Замена
M. George
️️️️
Р. Польеро
Желтая карточка
М. Стеванович
61'
53'
Замена
М. Шпильманн
️️️️
Х. Маю
ГОЛ! 1:0!
В. Сассо
Пас отдал
Р. Роделен
41'
8'
Желтая карточка
Р. Польеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
25
Тео Валь
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
25
Мусса Диалло
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦФ
28
Давид Дулин
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Лозанна-Спорт
5
Ламин Коне
ЦЗ
3
Арчи Браун
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Хишам Маю
ЦП
11
Зеки Амдуни
ЦФ
1
Диав Мори
ЦФ
2
Simone Grippo
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
16
Адриан Требель
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
9
Родриго Польеро
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Серветт
4
Стив Руй
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
90
Steven Deana
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
8
Алексис Антунес
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Лозанна-Спорт
13
Нассим Зоукит
ЦЗ
71
Карим Соу
ЦЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
9
Mayron George
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
7
Степан Кукурузович
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
2-1-3-4
32
Фрик
3
Клиши
23
Сассо
30
Имери
25
Валь
8
Конья
9
Стеванович
23
Роделен
28
Дулин
3
Вуйоз
25
Диалло
3-1-5
26
Чафик
3
Браун
5
Коне
14
Маю
2
9
Польеро
17
16
Требель
6
30
Имери
8
Шалк
8
Шалк
30
Имери
3
Клиши
19
Северен
19
Северен
3
Клиши
25
Валь
8
Антунес
8
Антунес
25
Валь
23
Роделен
11
Оберлен
11
Оберлен
23
Роделен
14
Маю
7
Шпильманн
7
Шпильманн
14
Маю
9
Польеро
9
9
9
Польеро
Остались в запасе
Серветт
Лозанна-Спорт
4
Стив Руй
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
90
Steven Deana
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
13
Нассим Зоукит
ЦЗ
71
Карим Соу
ЦЗ
1
Thomas Castella
ЦФ
7
Степан Кукурузович
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
4
Стив Руй
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
90
Steven Deana
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
Остались в запасе
13
Нассим Зоукит
ЦЗ
71
Карим Соу
ЦЗ
1
Thomas Castella
ЦФ
7
Степан Кукурузович
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Серветт - Лозанна-Спорт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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