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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Цюрих
Люцерн - Цюрих: обзор матча 08 августа 2021
Люцерн
08.08.2021, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 3 тур
1 : 3
Завершен
Цюрих
5'
Ф. Угринич
35'
М. Криезиу
44'
Б. Крамер
75'
А. Маркезано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Цюрих
90'
+1
Замена
С. Сейлер
️️️️
Б. Красники
90'
+1
Замена
В. Гнонто
️️️️
А. Сесай
Желтая карточка
К. Гентнер
87'
87'
Желтая карточка
А. Сесай
Замена
С. Сидлер
️️️️
П. Фаркаш
81'
Замена
N. Rupp
️️️️
Д. Соргич
80'
77'
Желтая карточка
М. Криезиу
76'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
А. Маркезано
75'
ГОЛ! 1:3!
А. Маркезано
61'
Замена
М. Хорншух
️️️️
У. Думбия
61'
Замена
А. Гогиа
️️️️
Б. Крамер
Замена
Д. Домгени
️️️️
H. Badstuber
56'
Замена
Л. Эмини
️️️️
Й. Верманн
56'
Замена
Y. Alounga
️️️️
В. Тасар
55'
Желтая карточка
Й. Верманн
51'
45'
Желтая карточка
У. Думбия
44'
ГОЛ! 1:2!
Б. Крамер
44'
Пенальти не реализован!
Б. Крамер
Желтая карточка
В. Тасар
42'
Желтая карточка
Ф. Угринич
40'
39'
Желтая карточка
Ф. Алити
35'
ГОЛ! 1:1!
М. Криезиу
Пас отдал
А. Герреро
Желтая карточка
Д. Соргич
15'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Угринич
Пас отдал
К. Гентнер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
28
Holger Badstuber
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
17
Мартин Фридек
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
23
Филип Угринич
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
ЦП
9
Блаж Крамер
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
20
Усман Думбия
ЦФ
28
Никола Бораниясевич
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
17
Simon Grether
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
20
Noah Rupp
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
22
Yvan Alounga
ЦФ
66
Давид Домгени
ЦФ
Цюрих
16
Марк Хорншух
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
3
Акакий Гогиа
ПВ
9
Родриго Польеро
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
3-2-5
29
Фаркаш
28
15
Бюрх
17
Фридек
4
Гентнер
27
Тасар
7
Ндиайе
39
Соргич
59
Верманн
90
3-2-1-4
25
Брехнер
4
Омераджич
31
Криезиу
5
Алити
19
Маркезано
7
Красники
3
Герреро
28
Бораниясевич
20
Думбия
9
Сесай
9
Крамер
29
Фаркаш
24
Сидлер
24
Сидлер
29
Фаркаш
39
Соргич
20
20
39
Соргич
59
Верманн
10
Эмини
10
Эмини
59
Верманн
27
Тасар
22
22
27
Тасар
28
66
Домгени
66
Домгени
28
9
Сесай
29
Гнонто
29
Гнонто
9
Сесай
20
Думбия
16
Хорншух
16
Хорншух
20
Думбия
9
Крамер
3
Гогиа
3
Гогиа
9
Крамер
19
Маркезано
27
Рохнер
27
Рохнер
19
Маркезано
7
Красники
8
Сейлер
8
Сейлер
7
Красники
Остались в запасе
Люцерн
Цюрих
1
Паскаль Лорец
ВР
17
Simon Grether
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
9
Родриго Польеро
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
1
Паскаль Лорец
ВР
17
Simon Grether
ЦЗ
Остались в запасе
9
Родриго Польеро
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Люцерн - Цюрих
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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