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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Лозанна-Спорт
Цюрих - Лозанна-Спорт: обзор матча 12 мая 2022
Цюрих
12.05.2022, четверг, 21:30
Швейцария. Суперлига, 34 тур
2 : 2
Завершен
Лозанна-Спорт
57'
А. Сесай
90+2'
А. Маркезано
32'
Г. Койялипу
63'
С. Кукурузович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Лозанна-Спорт
ГОЛ! 2:2!
А. Маркезано
90'
+2
Замена
Б. Джемаили
️️️️
М. Хорншух
75'
71'
Замена
М. Пундж
️️️️
T. Coyle
63'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Кукурузович
ГОЛ! 1:1!
А. Сесай
Пас отдал
А. Маркезано
57'
56'
Замена
А. Саншеш
️️️️
Ж. Н'Гессан
Желтая карточка
А. Маркезано
50'
Замена
У. Думбия
️️️️
A. Ćorić
46'
Замена
А. Сесай
️️️️
Б. Крамер
46'
Замена
А. Герреро
️️️️
А. Гогиа
46'
32'
ГОЛ! 0:1!
Г. Койялипу
Пас отдал
T. Coyle
11'
Желтая карточка
Х. Маю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
16
Марк Хорншух
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
5
Карол Метс
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Лозанна-Спорт
63
Армель Зохури
ПЗ
10
Годюэн Койялипу
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
2
Simone Grippo
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
3
Адриан Герреро
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
28
Никола Бораниясевич
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Лозанна-Спорт
1
Диав Мори
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
71
Карим Соу
ЦЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
21
Diogo Mendes
ЦП
6
Elton Monteiro
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
9
Родриго Польеро
ЦФ
1-2-2-5
16
Хорншух
5
Метс
19
Маркезано
29
Гнонто
3
Гогиа
27
Рохнер
1
Костадинович
9
Крамер
88
8
Сейлер
1-5-5
63
Зохури
10
Койялипу
14
Маю
79
Н'Гессан
7
Кукурузович
16
Требель
1
2
51
Хушич
11
11
Амдуни
3
Гогиа
3
Герреро
3
Герреро
3
Гогиа
88
20
Думбия
20
Думбия
88
16
Хорншух
21
Джемаили
21
Джемаили
16
Хорншух
9
Крамер
9
Сесай
9
Сесай
9
Крамер
11
29
Пундж
29
Пундж
11
79
Н'Гессан
10
Саншеш
10
Саншеш
79
Н'Гессан
Остались в запасе
Цюрих
Лозанна-Спорт
25
Яник Брехнер
ВР
7
Бледиан Красники
АП
28
Никола Бораниясевич
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
1
Диав Мори
ВР
71
Карим Соу
ЦЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
21
Diogo Mendes
ЦП
6
Elton Monteiro
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
9
Родриго Польеро
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
25
Яник Брехнер
ВР
7
Бледиан Красники
АП
28
Никола Бораниясевич
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Остались в запасе
1
Диав Мори
ВР
71
Карим Соу
ЦЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
21
Diogo Mendes
ЦП
6
Elton Monteiro
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
9
Родриго Польеро
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Цюрих - Лозанна-Спорт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
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