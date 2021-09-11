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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Цюрих
Янг Бойз - Цюрих: обзор матча 11 сентября 2021
Янг Бойз
11.09.2021, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 6 тур
4 : 0
Завершен
Цюрих
45+4'
К. Фасснахт
65'
М. Эбишер
69'
М. Эбишер
89'
М. Элиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Цюрих
ГОЛ! 4:0!
М. Элиа
Пас отдал
М. Эбишер
89'
Замена
А. Янкевиц
️️️️
К. Мартинс
85'
78'
Желтая карточка
В. Гнонто
78'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
М. Ляйтнер
Замена
М. Сулеймани
️️️️
М. Нгамале
76'
Замена
В. Канга
️️️️
Джордан
76'
70'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
А. Гогиа
70'
Замена
Р. Польеро
️️️️
А. Сесай
ГОЛ! 3:0!
М. Эбишер
Пас отдал
М. Нгамале
69'
Замена
В. Сьерро
️️️️
К. Фасснахт
68'
ГОЛ! 2:0!
М. Эбишер
Пас отдал
К. Фасснахт
65'
62'
Замена
Б. Красники
️️️️
У. Думбия
62'
Замена
В. Гнонто
️️️️
Ф. Алити
Замена
М. Камара
️️️️
С. Зесигер
46'
ГОЛ! 1:0!
К. Фасснахт
Пас отдал
К. Мартинс
45'
+4
Желтая карточка
М. Нгамале
43'
Желтая карточка
С. Лаупер
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
19
Антонио Маркезано
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
9
Ассан Сесай
ЦФ
28
Никола Бораниясевич
ЦФ
20
Усман Думбия
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
5
Мохамед Камара
ЦЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
10
Миралем Сулеймани
ЛП
4
Венсан Сьерро
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Цюрих
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Бледиан Красники
ЦП
2
Линдрит Камбери
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
9
Родриго Польеро
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
3-1-3-1-2
16
фон Бальмус
25
Гарсия
15
Зесигер
30
Хефти
35
Мартинс
30
Лаупер
20
Эбишер
16
Фасснахт
13
Нгамале
9
Джордан
12
Элиа
3-2-2-3
25
Брехнер
4
Омераджич
5
Алити
16
Хорншух
19
Маркезано
78
Ляйтнер
3
Гогиа
3
Герреро
20
Думбия
28
Бораниясевич
9
Сесай
9
Джордан
9
Канга
9
Канга
9
Джордан
35
Мартинс
45
Янкевиц
45
Янкевиц
35
Мартинс
15
Зесигер
5
Камара
5
Камара
15
Зесигер
13
Нгамале
10
Сулеймани
10
Сулеймани
13
Нгамале
16
Фасснахт
4
Сьерро
4
Сьерро
16
Фасснахт
5
Алити
29
Гнонто
29
Гнонто
5
Алити
78
Ляйтнер
21
Джемаили
21
Джемаили
78
Ляйтнер
20
Думбия
7
Красники
7
Красники
20
Думбия
9
Сесай
9
Польеро
9
Польеро
9
Сесай
3
Гогиа
27
Рохнер
27
Рохнер
3
Гогиа
Остались в запасе
Янг Бойз
Цюрих
91
Гийом Февр
ВР
7
Марвин Шпильманн
ЛП
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
2
Линдрит Камбери
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
91
Гийом Февр
ВР
7
Марвин Шпильманн
ЛП
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Остались в запасе
2
Линдрит Камбери
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Янг Бойз - Цюрих
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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