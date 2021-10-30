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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Базель
Цюрих - Базель: обзор матча 30 октября 2021
Цюрих
30.10.2021, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 12 тур
3 : 3
Завершен
Базель
47'
Н. Бораниясевич
53'
Ф. Фрай (АГ)
90+6'
А. Сесай
29'
А. Кабрал
48'
Д. Ндой
63'
Л. Миллар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Базель
ГОЛ! 3:3!
А. Сесай
90'
+6
Желтая карточка
А. Сесай
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
В. Бюргер
Замена
Р. Польеро
️️️️
Ф. Алити
84'
84'
Замена
Ж. Квинтийя
️️️️
Ф. Фрай
84'
Замена
В. Штокер
️️️️
Д. Ндой
83'
Желтая карточка
Т. Тавареш
Замена
A. Ćorić
️️️️
У. Думбия
73'
Замена
А. Гогиа
️️️️
А. Герреро
73'
71'
Желтая карточка
П. Касами
68'
Замена
В. Бюргер
️️️️
Д. Малес
63'
ГОЛ! 2:3!
Л. Миллар
Замена
В. Гнонто
️️️️
М. Ляйтнер
61'
60'
Замена
С. Лопес
️️️️
М. Ланг
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Ф. Фрай
53'
48'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ндой
Пас отдал
А. Кабрал
ГОЛ! 1:1!
Н. Бораниясевич
Пас отдал
А. Герреро
47'
43'
Желтая карточка
М. Ланг
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Кабрал
Пас отдал
П. Касами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Фидан Алити
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
21
Блерим Джемаили
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ЦФ
20
Усман Думбия
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
20
Фабиан Фрай
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
34
Нассер Джига
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Цюрих
34
Джанни Де Нитти
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
7
Бледиан Красники
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
88
Ante Ćorić
ЦФ
9
Родриго Польеро
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
Базель
18
Рауль Петретта
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
3-3-1-3
25
Брехнер
5
Алити
31
Криезиу
4
Омераджич
21
Джемаили
78
Ляйтнер
19
Маркезано
3
Герреро
9
Сесай
20
Думбия
28
Бораниясевич
3-2-2-3
13
Линднер
5
Ланг
3
Пельмар
15
Тавареш
20
Фрай
23
Касами
14
Ндой
17
Миллар
19
Малес
19
Кабрал
34
Джига
78
Ляйтнер
29
Гнонто
29
Гнонто
78
Ляйтнер
3
Герреро
3
Гогиа
3
Гогиа
3
Герреро
20
Думбия
88
88
20
Думбия
5
Алити
9
Польеро
9
Польеро
5
Алити
5
Ланг
18
Лопес
18
Лопес
5
Ланг
19
Малес
18
Бюргер
18
Бюргер
19
Малес
20
Фрай
88
Квинтийя
88
Квинтийя
20
Фрай
14
Ндой
14
Штокер
14
Штокер
14
Ндой
Остались в запасе
Цюрих
Базель
34
Джанни Де Нитти
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
7
Бледиан Красники
ЦП
2
Линдрит Камбери
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
18
Рауль Петретта
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
20
Матиас Паласиос
АП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
34
Джанни Де Нитти
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
7
Бледиан Красники
ЦП
2
Линдрит Камбери
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
Остались в запасе
18
Рауль Петретта
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
20
Матиас Паласиос
АП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Цюрих - Базель
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
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22.11.2026
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08.11.2026
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01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
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2 : 1
01.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
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