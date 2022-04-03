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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Серветт
Лозанна-Спорт - Серветт: обзор матча 03 апреля 2022
Лозанна-Спорт
03.04.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 28 тур
4 : 1
Завершен
Серветт
72'
А. Саншеш
76'
Р. Роделен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лозанна-Спорт - Серветт
Замена
Ф. Чафик
️️️️
Х. Маю
89'
Замена
К. Соу
️️️️
А. Саншеш
83'
Желтая карточка
Д. Мори
76'
76'
ГОЛ! 1:1!
Р. Роделен
ГОЛ! 1:0!
А. Саншеш
72'
69'
Желтая карточка
В. Сассо
62'
Замена
К. Бедья
️️️️
А. Антунес
59'
Желтая карточка
А. Антунес
46'
Замена
М. Бауэр
️️️️
М. Диалло
Замена
Р. Польеро
️️️️
Т. Сузуки
43'
36'
Желтая карточка
М. Диалло
16'
Пенальти не реализован!
Р. Роделен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
29
Максим Пундж
ЛЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
14
Хишам Маю
ЦП
63
Армель Зохури
ЦФ
1
Диав Мори
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
7
Степан Кукурузович
ЦФ
16
Адриан Требель
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
14
Sidiki Camara
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Лозанна-Спорт
90
Мелвин Мастил
ВР
71
Карим Соу
ЦЗ
13
Нассим Зоукит
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
11
Trae Coyle
ЦФ
9
Родриго Польеро
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
2-1-5
29
Пундж
22
Алакуш
14
Маю
25
Сузуки
51
Хушич
16
Требель
7
Кукурузович
10
Саншеш
4-4-1-1
32
Фрик
25
Диалло
3
Вуйоз
23
Сассо
3
Клиши
25
Валь
14
8
Конья
9
Стеванович
8
Антунес
23
Роделен
10
Саншеш
71
Соу
71
Соу
10
Саншеш
14
Маю
26
Чафик
26
Чафик
14
Маю
25
Сузуки
9
Польеро
9
Польеро
25
Сузуки
25
Диалло
26
Бауэр
26
Бауэр
25
Диалло
8
Антунес
9
Бедья
9
Бедья
8
Антунес
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Серветт
90
Мелвин Мастил
ВР
13
Нассим Зоукит
ЦЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
11
Trae Coyle
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
12
Эдин Омераджич
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
90
Мелвин Мастил
ВР
13
Нассим Зоукит
ЦЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
11
Trae Coyle
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Лозанна-Спорт - Серветт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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