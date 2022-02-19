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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Лозанна-Спорт
Базель - Лозанна-Спорт: обзор матча 19 февраля 2022
Базель
19.02.2022, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Лозанна-Спорт
50'
М. Ланг
65'
А. Салаи
89'
Н. Каттербах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Лозанна-Спорт
Замена
Л. Чипперфилд
️️️️
В. Штокер
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
Н. Каттербах
89'
81'
Замена
Ж. Н'Гессан
️️️️
Т. Сузуки
Замена
М. Паласиос
️️️️
Д. Ндой
81'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
Ф. Чалов
81'
Желтая карточка
С. Павлович
75'
Замена
С. Лопес
️️️️
М. Ланг
70'
ГОЛ! 2:0!
А. Салаи
Пас отдал
В. Штокер
65'
Пенальти не реализован!
Ф. Фрай
58'
52'
Замена
T. Coyle
️️️️
М. Шпильманн
ГОЛ! 1:0!
М. Ланг
Пас отдал
Ф. Чалов
50'
Замена
А. Салаи
️️️️
Д. Малес
46'
Желтая карточка
Ф. Фрай
39'
16'
Желтая карточка
Т. Сузуки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
20
Фабиан Фрай
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
19
Дариан Малес
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Патрик Рахмен
Лозанна-Спорт
26
Фуад Чафик
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
14
Хишам Маю
ЦП
1
Диав Мори
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
7
Степан Кукурузович
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
2
Simone Grippo
ЦФ
63
Армель Зохури
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Базель
28
Феликс Гебхардт
ВР
18
Серхио Лопес
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Лозанна-Спорт
90
Мелвин Мастил
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
71
Карим Соу
ЦЗ
13
Нассим Зоукит
ЦЗ
79
Жан Н'Гессан
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
9
Родриго Польеро
ЦФ
4-2-2-2
13
Линднер
3
Каттербах
3
Пельмар
31
Павлович
5
Ланг
20
Фрай
14
Штокер
17
Миллар
14
Ндой
63
Чалов
19
Малес
1-2-5
26
Чафик
14
Маю
7
Шпильманн
7
Кукурузович
63
Зохури
2
6
17
5
Ланг
18
Лопес
18
Лопес
5
Ланг
14
Штокер
21
Чипперфилд
21
Чипперфилд
14
Штокер
14
Ндой
20
Паласиос
20
Паласиос
14
Ндой
63
Чалов
11
Фернандеш
11
Фернандеш
63
Чалов
19
Малес
11
Салаи
11
Салаи
19
Малес
25
Сузуки
79
Н'Гессан
79
Н'Гессан
25
Сузуки
7
Шпильманн
11
11
7
Шпильманн
Остались в запасе
Базель
Лозанна-Спорт
28
Феликс Гебхардт
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
Главный тренер
Патрик Рахмен
90
Мелвин Мастил
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
71
Карим Соу
ЦЗ
13
Нассим Зоукит
ЦЗ
1
Thomas Castella
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
9
Родриго Польеро
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
28
Феликс Гебхардт
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
Остались в запасе
90
Мелвин Мастил
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
71
Карим Соу
ЦЗ
13
Нассим Зоукит
ЦЗ
1
Thomas Castella
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
9
Родриго Польеро
ЦФ
Главный тренер
Патрик Рахмен
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Базель - Лозанна-Спорт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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