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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Сьон
Цюрих - Сьон: обзор матча 03 октября 2021
Цюрих
03.10.2021, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 9 тур
6 : 2
Завершен
Сьон
3'
А. Сесай
48'
А. Сесай
72'
А. Сесай
75'
А. Маркезано
87'
А. Гогиа
90'
А. Сесай
33'
Ф. Стоилькович
63'
Ф. Алити (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Сьон
ГОЛ! 6:2!
А. Сесай
90'
ГОЛ! 5:2!
А. Гогиа
Пас отдал
У. Думбия
87'
Замена
М. Хорншух
️️️️
А. Маркезано
86'
Желтая карточка
A. Ćorić
81'
77'
Замена
Вагнер
️️️️
С. Ди
ГОЛ! 4:2!
А. Маркезано
Пас отдал
А. Сесай
75'
73'
Замена
Г. Карлен
️️️️
Ф. Стоилькович
73'
Замена
М. Тосетти
️️️️
Д. Каваре
ГОЛ! 3:2!
А. Сесай
72'
Замена
A. Ćorić
️️️️
Б. Красники
70'
Замена
А. Гогиа
️️️️
В. Гнонто
69'
64'
Замена
К. Буа
️️️️
Итаитинга
63'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Ф. Алити
ГОЛ! 2:1!
А. Сесай
48'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
М. Ляйтнер
46'
Замена
Н. Бораниясевич
️️️️
Ф. Рохнер
46'
33'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Стоилькович
Пас отдал
М. Сиприано
Желтая карточка
Ф. Рохнер
10'
ГОЛ! 1:0!
А. Сесай
Пас отдал
Б. Красники
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
7
Бледиан Красники
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
20
Усман Думбия
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
6
Кадер Кейта
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
76
Итаитинга
ЦФ
20
Серей Ди
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Цюрих
16
Марк Хорншух
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
9
Родриго Польеро
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
28
Никола Бораниясевич
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
33
Кевин Буа
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
70
Вагнер
ПВ
77
Sandro Theler
ЦФ
77
Adryan
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
29
Тео Бердаес
ЦФ
3-3-1-3
25
Брехнер
4
Омераджич
31
Криезиу
5
Алити
7
Красники
19
Маркезано
78
Ляйтнер
29
Гнонто
27
Рохнер
9
Сесай
20
Думбия
4-1-5
16
Фаюлу
15
Каваре
39
Сайнтини
52
Весли
6
Сиприано
6
Кейта
7
Дзуффи
2
Шмид
20
Ди
76
Итаитинга
81
Стоилькович
19
Маркезано
16
Хорншух
16
Хорншух
19
Маркезано
78
Ляйтнер
21
Джемаили
21
Джемаили
78
Ляйтнер
29
Гнонто
3
Гогиа
3
Гогиа
29
Гнонто
27
Рохнер
28
Бораниясевич
28
Бораниясевич
27
Рохнер
7
Красники
88
88
7
Красники
76
Итаитинга
33
Буа
33
Буа
76
Итаитинга
15
Каваре
23
Тосетти
23
Тосетти
15
Каваре
20
Ди
70
Вагнер
70
Вагнер
20
Ди
81
Стоилькович
11
Карлен
11
Карлен
81
Стоилькович
Остались в запасе
Цюрих
Сьон
9
Родриго Польеро
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
18
Кевин Фикеншер
ВР
77
Sandro Theler
ЦФ
77
Adryan
ЦФ
29
Тео Бердаес
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
9
Родриго Польеро
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
77
Sandro Theler
ЦФ
77
Adryan
ЦФ
29
Тео Бердаес
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Цюрих - Сьон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
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0 : 0
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Информация о матче
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