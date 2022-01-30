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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен
Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен: обзор матча 30 января 2022
Лозанна-Спорт
30.01.2022, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 19 тур
1 : 5
Завершен
Санкт-Галлен
42'
Р. Польеро
15'
К. Дуа
17'
Л. Гертлер
52'
Ж. Гуйемено
90+2'
Б. Тома
90+5'
К. Дуа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:5!
К. Дуа
Желтая карточка
Д. Мори
90'
+4
90'
+4
Пенальти не реализован!
К. Дуа
Желтая карточка
К. Соу
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 1:4!
Б. Тома
Желтая карточка
Н. Зоукит
90'
81'
Желтая карточка
П. Суттер
64'
Желтая карточка
Б. Стильхарт
Желтая карточка
Т. Сузуки
61'
60'
Замена
Б. Тома
️️️️
А. Янкевиц
Желтая карточка
Х. Маю
59'
59'
Замена
Э. Йуан
️️️️
Ж. Гуйемено
Замена
Н. Зоукит
️️️️
М. Шпильманн
53'
52'
ГОЛ! 1:3!
Ж. Гуйемено
Вторая желтая
Ж. Н'Гессан
49'
ГОЛ! 1:2!
Р. Польеро
Пас отдал
Т. Сузуки
42'
Замена
Х. Маю
️️️️
M. George
36'
Желтая карточка
М. Шпильманн
31'
Желтая карточка
Ж. Н'Гессан
30'
17'
ГОЛ! 0:2!
Л. Гертлер
Пас отдал
А. Янкевиц
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Дуа
Пас отдал
А. Янкевиц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
3
Арчи Браун
ЦЗ
71
Карим Соу
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
1
Диав Мори
ЦФ
2
Simone Grippo
ЦФ
7
Степан Кукурузович
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Mayron George
ЦФ
9
Родриго Польеро
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
6
Патрик Суттер
ЦФ
22
Айзек Шмидт
ЦФ
9
Квадво Дуа
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Лозанна-Спорт
13
Нассим Зоукит
ЦЗ
14
Хишам Маю
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
63
Армель Зохури
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
Санкт-Галлен
24
Бастьен Тома
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
3-2-5
3
Браун
71
Соу
26
Чафик
7
Шпильманн
79
Н'Гессан
7
Кукурузович
9
Польеро
9
11
Амдуни
2
1-3-1-3
1
Зиги
20
Стержиу
16
Гертлер
88
Квинтийя
21
Гуйемено
81
Фон Мос
9
Дуа
22
Шмидт
6
Суттер
7
Шпильманн
13
Зоукит
13
Зоукит
7
Шпильманн
9
14
Маю
14
Маю
9
45
Янкевиц
24
Тома
24
Тома
45
Янкевиц
21
Гуйемено
27
Йуан
27
Йуан
21
Гуйемено
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Санкт-Галлен
1
Thomas Castella
ЦФ
63
Армель Зохури
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
4
Базиль Стильхарт
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
1
Thomas Castella
ЦФ
63
Армель Зохури
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
Остались в запасе
4
Базиль Стильхарт
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен
7
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
7
2
Матчи команд
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- : -
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2 : 2
22.11.2026
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1 : 1
07.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
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4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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