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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Цюрих
Санкт-Галлен - Цюрих: обзор матча 28 августа 2021
Санкт-Галлен
28.08.2021, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 5 тур
3 : 3
Завершен
Цюрих
20'
Ж. Гуйемено
39'
M. Kempter
67'
У. Диаките
23'
А. Гогиа
59'
А. Маркезано
76'
В. Гнонто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Галлен - Цюрих
90'
+2
Замена
М. Хорншух
️️️️
А. Маркезано
Желтая карточка
Б. Фазлийи
90'
+1
90'
Замена
S. Wallner
️️️️
А. Гогиа
Замена
Б. Стильхарт
️️️️
N. Luchinger
86'
Замена
Б. Бабич
️️️️
В. Руис
86'
79'
Желтая карточка
М. Ляйтнер
76'
ГОЛ! 3:3!
В. Гнонто
Пас отдал
Ф. Алити
Замена
К. Дуа
️️️️
Ф. Шуберт
70'
ГОЛ! 3:2!
У. Диаките
67'
Замена
А. Бесио
️️️️
Ж. Гуйемено
63'
62'
Желтая карточка
А. Герреро
60'
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
Б. Красники
59'
ГОЛ! 2:2!
А. Маркезано
59'
Замена
В. Гнонто
️️️️
Ф. Рохнер
ГОЛ! 2:1!
M. Kempter
39'
38'
Желтая карточка
А. Гогиа
Желтая карточка
Э. Йуан
32'
29'
Желтая карточка
М. Криезиу
23'
ГОЛ! 1:1!
А. Гогиа
Пас отдал
У. Думбия
ГОЛ! 1:0!
Ж. Гуйемено
Пас отдал
N. Luchinger
20'
Желтая карточка
Л. Гертлер
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
24
Michael Kempter
ЦЗ
30
Виктор Руис
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
17
Усман Диаките
ЦФ
0
N. Luchinger
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
9
Ассан Сесай
ЦФ
20
Усман Думбия
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Санкт-Галлен
4
Базиль Стильхарт
ЦП
26
Tim Staubli
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
9
Квадво Дуа
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
Цюрих
16
Марк Хорншух
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
9
Родриго Польеро
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
2-4-4
1
Зиги
20
Стержиу
24
30
Руис
16
Гертлер
21
Гуйемено
23
Фазлийи
10
Шуберт
0
17
Диаките
27
Йуан
3-2-2-3
25
Брехнер
4
Омераджич
31
Криезиу
5
Алити
19
Маркезано
7
Красники
3
Гогиа
3
Герреро
27
Рохнер
20
Думбия
9
Сесай
0
4
Стильхарт
4
Стильхарт
0
10
Шуберт
9
Дуа
9
Дуа
10
Шуберт
30
Руис
27
Бабич
27
Бабич
30
Руис
21
Гуйемено
23
Бесио
23
Бесио
21
Гуйемено
27
Рохнер
29
Гнонто
29
Гнонто
27
Рохнер
19
Маркезано
16
Хорншух
16
Хорншух
19
Маркезано
7
Красники
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
7
Красники
3
Гогиа
4
4
3
Гогиа
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Цюрих
26
Tim Staubli
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
9
Родриго Польеро
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
26
Tim Staubli
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
Остались в запасе
9
Родриго Польеро
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Санкт-Галлен - Цюрих
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
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Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
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