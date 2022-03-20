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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Лозанна-Спорт
Лугано - Лозанна-Спорт: обзор матча 20 марта 2022
Лугано
20.03.2022, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 27 тур
3 : 1
Завершен
Лозанна-Спорт
23'
М. Боттани
45+2'
Н. Лаванчи
75'
И. Алиседа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Лозанна-Спорт
90'
+2
Замена
К. Соу
️️️️
А. Требель
Замена
М. Хайле-Селасси
️️️️
М. Боттани
78'
Замена
М. Факкинетти
️️️️
М. Валенсуэла
78'
ГОЛ! 3:0!
И. Алиседа
75'
Замена
И. Алиседа
️️️️
Ж. Целар
67'
Замена
О. Кустодио
️️️️
Д. Саббатини
67'
66'
Замена
М. Шпильманн
️️️️
А. Саншеш
Желтая карточка
К. Рюгг
61'
46'
Замена
С. Алакуш
️️️️
М. Пундж
46'
Замена
Р. Польеро
️️️️
Т. Сузуки
ГОЛ! 2:0!
Н. Лаванчи
Пас отдал
К. Рюгг
45'
+2
Пенальти не реализован!
Ж. Целар
43'
30'
Желтая карточка
М. Пундж
Желтая карточка
M. Maric
24'
ГОЛ! 1:0!
М. Боттани
Пас отдал
Ж. Целар
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
14
Джонатан Саббатини
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
10
Маттиа Боттани
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Лозанна-Спорт
29
Максим Пундж
ЛЗ
14
Хишам Маю
ЦП
10
Альвин Саншеш
ЦФ
1
Диав Мори
ЦФ
63
Армель Зохури
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
16
Адриан Требель
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
7
Степан Кукурузович
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Лугано
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
9
Мохамед Амура
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
7
Марен Хайле-Селасси
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
Лозанна-Спорт
13
Нассим Зоукит
ЦЗ
3
Арчи Браун
ЦЗ
71
Карим Соу
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
9
Родриго Польеро
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
3-2-2-2
1
Сайпи
3
Циглер
14
Лаванчи
16
Валенсуэла
5
27
Рюгг
14
Саббатини
4
Ловрич
9
Целар
10
Боттани
1-1-5
29
Пундж
14
Маю
51
Хушич
11
Амдуни
7
Кукурузович
25
Сузуки
16
Требель
16
Валенсуэла
7
Факкинетти
7
Факкинетти
16
Валенсуэла
14
Саббатини
10
Кустодио
10
Кустодио
14
Саббатини
10
Боттани
7
Хайле-Селасси
7
Хайле-Селасси
10
Боттани
9
Целар
31
Алиседа
31
Алиседа
9
Целар
16
Требель
71
Соу
71
Соу
16
Требель
29
Пундж
22
Алакуш
22
Алакуш
29
Пундж
10
Саншеш
7
Шпильманн
7
Шпильманн
10
Саншеш
25
Сузуки
9
Польеро
9
Польеро
25
Сузуки
Остались в запасе
Лугано
Лозанна-Спорт
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
9
Мохамед Амура
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
13
Нассим Зоукит
ЦЗ
3
Арчи Браун
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
1
Thomas Castella
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
9
Мохамед Амура
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
Остались в запасе
13
Нассим Зоукит
ЦЗ
3
Арчи Браун
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
1
Thomas Castella
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Лугано - Лозанна-Спорт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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