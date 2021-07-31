Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Лозанна-Спорт
Цюрих - Лозанна-Спорт: обзор матча 31 июля 2021
Цюрих
31.07.2021, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Лозанна-Спорт
7'
А. Сесай
15'
А. Сесай
41'
Н. Бораниясевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Лозанна-Спорт
Замена
S. Wallner
️️️️
Н. Бораниясевич
88'
Замена
Р. Польеро
️️️️
Б. Крамер
88'
80'
Желтая карточка
E. Monteiro
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
А. Маркезано
74'
Замена
В. Гнонто
️️️️
А. Сесай
74'
71'
Замена
️️️️
К. Пуэртас
Замена
М. Хорншух
️️️️
Б. Красники
63'
61'
Замена
Г. Барес
️️️️
А. Саншеш
61'
Замена
Х. Маю
️️️️
Г. Койялипу
46'
Замена
T. Coyle
️️️️
Ж. Н'Гессан
45'
Желтая карточка
К. Пуэртас
ГОЛ! 3:0!
Н. Бораниясевич
Пас отдал
А. Герреро
41'
Желтая карточка
А. Герреро
28'
21'
Желтая карточка
А. Зохури
ГОЛ! 2:0!
А. Сесай
Пас отдал
А. Герреро
15'
ГОЛ! 1:0!
А. Сесай
Пас отдал
Б. Крамер
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
7
Бледиан Красники
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ЦФ
20
Усман Думбия
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Лозанна-Спорт
10
Годюэн Койялипу
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
1
Диав Мори
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
7
Степан Кукурузович
ЦФ
21
Камерон Пуэртас
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
4
Мориц Йенц
ЦФ
63
Армель Зохури
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Цюрих
16
Марк Хорншух
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
3
Акакий Гогиа
ПВ
4
Silvan Wallner
ЦФ
9
Родриго Польеро
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
Лозанна-Спорт
14
Хишам Маю
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
3-2-1-4
25
Брехнер
4
Омераджич
31
Криезиу
5
Алити
7
Красники
19
Маркезано
3
Герреро
28
Бораниясевич
9
Крамер
9
Сесай
20
Думбия
2-5
10
Койялипу
79
Н'Гессан
21
Пуэртас
63
Зохури
4
Йенц
6
25
Сузуки
9
Сесай
29
Гнонто
29
Гнонто
9
Сесай
7
Красники
16
Хорншух
16
Хорншух
7
Красники
28
Бораниясевич
4
4
28
Бораниясевич
9
Крамер
9
Польеро
9
Польеро
9
Крамер
19
Маркезано
27
Рохнер
27
Рохнер
19
Маркезано
10
Койялипу
14
Маю
14
Маю
10
Койялипу
10
Саншеш
15
Барес
15
Барес
10
Саншеш
79
Н'Гессан
11
11
79
Н'Гессан
Остались в запасе
Цюрих
Лозанна-Спорт
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Живко Костадинович
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
1
Thomas Castella
ЦФ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Живко Костадинович
ЦФ
Остались в запасе
1
Thomas Castella
ЦФ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Цюрих - Лозанна-Спорт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
Новости команд
Все
Цюрих
Лозанна-Спорт
«Лозанна» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
25 февраля
«Сигма» – «Лозанна»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
18 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Бешикташ» – «Лозанна-Спорт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 18:50
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
«Лозанна» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
25 февраля
«Сигма» – «Лозанна»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
18 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Бешикташ» – «Лозанна-Спорт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 18:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+