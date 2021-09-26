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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Цюрих
Базель - Цюрих: обзор матча 26 сентября 2021
Базель
26.09.2021, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Цюрих
34'
Л. Миллар
73'
Д. Ндой
83'
А. Кабрал
79'
А. Маркезано (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Цюрих
Желтая карточка
В. Бюргер
86'
86'
Желтая карточка
Б. Джемаили
Замена
М. Ланг
️️️️
С. Лопес
84'
ГОЛ! 3:1!
А. Кабрал
Пас отдал
Ж. Фернандеш
83'
79'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Маркезано
78'
Желтая карточка
А. Герреро
75'
Замена
А. Гогиа
️️️️
Н. Бораниясевич
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
Д. Ндой
75'
Замена
В. Штокер
️️️️
Л. Миллар
75'
73'
Желтая карточка
Н. Бораниясевич
ГОЛ! 2:0!
Д. Ндой
73'
Замена
П. Касами
️️️️
Д. Малес
65'
Замена
В. Бюргер
️️️️
Ф. Фрай
65'
57'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
A. Ćorić
57'
Замена
В. Гнонто
️️️️
А. Сесай
38'
Желтая карточка
Ф. Алити
ГОЛ! 1:0!
Л. Миллар
Пас отдал
Д. Ндой
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
34
Таулант Джака
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
19
Антонио Маркезано
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
20
Усман Думбия
ЦФ
28
Никола Бораниясевич
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Базель
5
Михаэль Ланг
ПЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
34
Нассер Джига
ЦФ
Цюрих
16
Марк Хорншух
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Бледиан Красники
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
9
Родриго Польеро
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
4-2-2-2
13
Линднер
18
Петретта
5
Джемерт
3
Пельмар
18
Лопес
34
Джака
20
Фрай
17
Миллар
14
Ндой
19
Малес
19
Кабрал
3-2-1-4
25
Брехнер
4
Омераджич
31
Криезиу
5
Алити
19
Маркезано
78
Ляйтнер
3
Герреро
28
Бораниясевич
20
Думбия
88
9
Сесай
18
Лопес
5
Ланг
5
Ланг
18
Лопес
19
Малес
23
Касами
23
Касами
19
Малес
20
Фрай
18
Бюргер
18
Бюргер
20
Фрай
17
Миллар
14
Штокер
14
Штокер
17
Миллар
14
Ндой
11
Фернандеш
11
Фернандеш
14
Ндой
9
Сесай
29
Гнонто
29
Гнонто
9
Сесай
88
21
Джемаили
21
Джемаили
88
28
Бораниясевич
3
Гогиа
3
Гогиа
28
Бораниясевич
Остались в запасе
Базель
Цюрих
15
Томаш Тавареш
ПЗ
20
Матиас Паласиос
АП
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
34
Нассер Джига
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
16
Марк Хорншух
ЦЗ
7
Бледиан Красники
ЦП
2
Линдрит Камбери
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
9
Родриго Польеро
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
15
Томаш Тавареш
ПЗ
20
Матиас Паласиос
АП
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
34
Нассер Джига
ЦФ
Остались в запасе
16
Марк Хорншух
ЦЗ
7
Бледиан Красники
ЦП
2
Линдрит Камбери
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
9
Родриго Польеро
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Базель - Цюрих
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
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Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
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