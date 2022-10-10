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Хосекарлос ван Ранкин
Статистика
Хосекарлос ван Ранкин - статистика
Завершил карьеру
14 мая 1993 (33), Мехико
#2 | Защитник
178 см
Мексика
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Болгария. Первая лига 2023/2024
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Портленд
23
1
0
6
2
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 48 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 1
10.10.2022
Портленд
54' - 90'
США. МЛС, 46 тур
Портленд
1 : 2
02.10.2022
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Коламбус
1 : 1
18.09.2022
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 43 тур
Портленд
1 : 0
11.09.2022
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 41 тур
Портленд
2 : 1
05.09.2022
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 40 тур
Остин
1 : 2
01.09.2022
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 38 тур
Портленд
2 : 1
27.08.2022
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 38 тур
Канзаc Сити
4 : 1
22.08.2022
Портленд
1' - 46'
США. МЛС, 35 тур
Торонто
3 : 1
14.08.2022
Портленд
1' - 90'
73'
США. МЛС, 34 тур
Портленд
1 : 1
07.08.2022
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Портленд
1 : 1
04.08.2022
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
4 : 4
30.07.2022
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Портленд
2 : 1
24.07.2022
Сан-Хосе
1' - 76'
39'
США. МЛС, 29 тур
Портленд
1 : 1
18.07.2022
Ванкувер Уайткепс
1' - 72'
44'
США. МЛС, 26 тур
Сиэтл
0 : 3
09.07.2022
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Нэшвилл
2 : 2
04.07.2022
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Портленд
2 : 1
30.06.2022
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Портленд
3 : 0
26.06.2022
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
19.06.2022
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Интер Майами
2 : 1
29.05.2022
Портленд
1' - 66'
США. МЛС, 19 тур
Портленд
0 : 2
23.05.2022
Филадельфия Юнион
1' - 80'
США. МЛС, 16 тур
Портленд
7 : 2
15.05.2022
Канзаc Сити
1' - 74'
64'
74'
США. МЛС, 13 тур
Колорадо
2 : 0
01.05.2022
Портленд
1' - 80'
73'
США. МЛС, 11 тур
Портленд
0 : 0
24.04.2022
Реал Солт-Лейк
1' - 88'
США. МЛС, 10 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
17.04.2022
Портленд
1' - 83'
США. МЛС, 9 тур
Ванкувер Уайткепс
2 : 3
10.04.2022
Портленд
1' - 90'
17'
США. МЛС, 6 тур
Портленд
1 : 1
27.03.2022
Орландо Сити
1' - 76'
71'
76'
США. МЛС, 6 тур
Даллас
4 : 1
20.03.2022
Портленд
1' - 70'
США. МЛС, 4 тур
Портленд
1 : 0
13.03.2022
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Лос-Анджелес
1 : 1
07.03.2022
Портленд
1' - 90'
45'
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