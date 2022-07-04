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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Портленд
Нэшвилл - Портленд: обзор матча 04 июля 2022
Нэшвилл
04.07.2022, понедельник, 03:30
США. МЛС, 25 тур
2 : 2
Завершен
Портленд
19'
S. Davis
57'
Х. Мухтар
64'
Д. Асприлья (П)
70'
Я. Незгода
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Портленд
90'
+1
Замена
Д. Жупарич
️️️️
Д. Асприлья
90'
Замена
Д. Фочив
️️️️
Д. Айяла
Замена
T. Anunga
️️️️
Д. МакКарти
82'
Замена
T.
️️️️
Р. Леаль
82'
80'
Замена
Ф. Мора
️️️️
Я. Незгода
Желтая карточка
У. Циммерман
77'
75'
Замена
М. Лориа
️️️️
С. Бланко
Замена
J. Maher
️️️️
Л. Хаакенсон
74'
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
С. Джей Сапонг
74'
70'
ГОЛ! 2:2!
Я. Незгода
Пас отдал
Э. Уильямсон
64'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Асприлья
ГОЛ! 2:0!
Х. Мухтар
Пас отдал
Л. Хаакенсон
57'
50'
Желтая карточка
З. МакГроу
46'
Замена
Э. Уильямсон
️️️️
Й. Чара
29'
Желтая карточка
Д. Айяла
ГОЛ! 1:0!
S. Davis
Пас отдал
Р. Леаль
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
15
Эрик Миллер
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
54
Sean Davis
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
10
Сантьяго Морено
ПВ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
32
Will Meyer
ВР
12
T.
ЦП
5
Jack Maher
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
19
Эрик Уильямсон
ЦП
20
Джордж Фочив
ЦП
9
Натан Фогаса
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
4-4-1-2
15
Миллер
4
2
Ловиц
25
Циммерман
54
13
МакКарти
10
Мухтар
11
Леаль
26
Хаакенсон
9
Сапонг
30
4-1-1-2-2
22
Бингхэм
2
ван Ранкин
33
Мабиала
18
МакГроу
26
Браво
22
Айяла
29
Бланко
10
Морено
8
Чара
11
Незгода
27
Асприлья
11
Леаль
12
12
11
Леаль
26
Хаакенсон
5
5
26
Хаакенсон
13
МакКарти
27
27
13
МакКарти
9
Сапонг
9
9
9
Сапонг
27
Асприлья
13
Жупарич
13
Жупарич
27
Асприлья
8
Чара
19
Уильямсон
19
Уильямсон
8
Чара
22
Айяла
20
Фочив
20
Фочив
22
Айяла
29
Бланко
44
Лориа
44
Лориа
29
Бланко
11
Незгода
99
Мора
99
Мора
11
Незгода
Остались в запасе
Нэшвилл
Портленд
1
Joe Willis
ВР
32
Will Meyer
ВР
22
Джош Бауэр
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
31
Альяж Ивачич
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
9
Натан Фогаса
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
1
Joe Willis
ВР
32
Will Meyer
ВР
22
Джош Бауэр
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
9
Натан Фогаса
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Нэшвилл - Портленд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
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