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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Сиэтл
Портленд - Сиэтл: обзор матча 27 августа 2022
Портленд
27.08.2022, суббота, 05:00
США. МЛС, 38 тур
2 : 1
Завершен
Сиэтл
41'
Д. Асприлья (П)
51'
С. Бланко
8'
Й. Гомес Андраде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портленд - Сиэтл
Замена
М. Лориа
️️️️
С. Морено
90'
+3
Замена
К. Паредес
️️️️
Й. Чара
86'
Желтая карточка
З. МакГроу
78'
Замена
Я. Незгода
️️️️
С. Бланко
75'
69'
Замена
Д. Атенсио
️️️️
К. Роу
58'
Замена
F. Montero
️️️️
Д. Лейва
ГОЛ! 2:1!
С. Бланко
Пас отдал
Д. Асприлья
51'
Желтая карточка
Э. Уильямсон
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Асприлья
41'
23'
Желтая карточка
Д. Лейва
20'
Желтая карточка
Н. Лодейро
Желтая карточка
С. Бланко
11'
8'
ГОЛ! 0:1!
Й. Гомес Андраде
Пас отдал
А. Рольдан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
21
Диего Чара
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
10
Сантьяго Морено
ПВ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
11
Альберт Русняк
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
8
Кристиан Паредес
ЦП
17
Tega Ikoba
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
7
Лео Чу
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
4-3-2-1
31
Ивачич
26
Браво
18
МакГроу
13
Жупарич
28
Туилома
21
Чара
19
Уильямсон
29
Бланко
8
Чара
10
Морено
27
Асприлья
4-4-1-1
24
Фрай
16
Рольдан
28
Гомес Андраде
3
Арреага
5
Толо
6
Лейва
22
Роу
14
Лодейро
11
Русняк
13
Моррис
9
Руидиас
8
Чара
8
Паредес
8
Паредес
8
Чара
10
Морено
44
Лориа
44
Лориа
10
Морено
29
Бланко
11
Незгода
11
Незгода
29
Бланко
22
Роу
12
Атенсио
12
Атенсио
22
Роу
6
Лейва
12
12
6
Лейва
Остались в запасе
Портленд
Сиэтл
22
Давид Бингхэм
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
17
Tega Ikoba
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
7
Лео Чу
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
17
Tega Ikoba
ЦФ
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
7
Лео Чу
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Портленд - Сиэтл
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
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