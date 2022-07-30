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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Портленд
Миннесота Юнайтед - Портленд: обзор матча 30 июля 2022
Миннесота Юнайтед
30.07.2022, суббота, 22:00
США. МЛС, 31 тур
4 : 4
Завершен
Портленд
9'
Ф. Фрагапане
41'
Л. Амарилья
69'
Л. Амарилья
1'
С. Бланко
50'
С. Бланко
53'
Я. Незгода
65'
K. Lawrence (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миннесота Юнайтед - Портленд
Желтая карточка
Р. Лод
90'
+3
Желтая карточка
Э. Рейносо
90'
90'
Замена
Ф. Мора
️️️️
Я. Незгода
88'
Замена
М. Лориа
️️️️
С. Бланко
83'
Желтая карточка
Д. Асприлья
76'
Замена
Д. Асприлья
️️️️
Й. Чара
Замена
J. Rosales
️️️️
К. Арриага
76'
Желтая карточка
А. Бенитес
75'
73'
Желтая карточка
Д. Айяла
Желтая карточка
К. Арриага
72'
Замена
А. Бенитес
️️️️
D. Taylor
71'
ГОЛ! 3:4!
Л. Амарилья
69'
65'
ГОЛ в свои ворота! 2:4!
K. Lawrence
63'
Желтая карточка
Й. Чара
Желтая карточка
М. Боксолл
53'
53'
ГОЛ! 2:3!
Я. Незгода
Пас отдал
К. Браво
50'
ГОЛ! 2:2!
С. Бланко
ГОЛ! 2:1!
Л. Амарилья
Пас отдал
Ф. Фрагапане
41'
18'
Желтая карточка
Д. Чара
ГОЛ! 1:1!
Ф. Фрагапане
9'
1'
ГОЛ! 0:1!
С. Бланко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
17
Робин Лод
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
7
Франко Фрагапане
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
21
Диего Чара
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
10
Сантьяго Морено
ПВ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
15
Алан Бенитес
ЦЗ
30
Joseph Rosales
ЦП
99
Abu Danladi
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
3
Callum Montgomery
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
99
Фелипе Мора
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
3-1-1-1-4
97
Сент-Клер
15
Боксолл
18
Дибасси
92
16
Арриага
17
Лод
10
Рейносо
7
Фрагапане
9
Амарилья
21
Хлонгване
27
4-1-2-2-1
31
Ивачич
2
ван Ранкин
33
Мабиала
13
Жупарич
26
Браво
22
Айяла
21
Чара
29
Бланко
10
Морено
8
Чара
11
Незгода
27
15
Бенитес
15
Бенитес
27
16
Арриага
30
30
16
Арриага
11
Незгода
99
Мора
99
Мора
11
Незгода
29
Бланко
44
Лориа
44
Лориа
29
Бланко
8
Чара
27
Асприлья
27
Асприлья
8
Чара
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Портленд
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
99
Abu Danladi
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
3
Callum Montgomery
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
9
Натан Фогаса
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
99
Abu Danladi
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
3
Callum Montgomery
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
9
Натан Фогаса
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Портленд
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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