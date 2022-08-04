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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Нэшвилл
Портленд - Нэшвилл: обзор матча 04 августа 2022
Портленд
04.08.2022, четверг, 05:30
США. МЛС, 33 тур
1 : 1
Завершен
Нэшвилл
27'
С. Морено
20'
T.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портленд - Нэшвилл
Желтая карточка
З. МакГроу
90'
87'
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Р. Леаль
Замена
З. МакГроу
️️️️
Й. Чара
81'
Замена
Н. Фогаса
️️️️
С. Бланко
81'
73'
Замена
С. Джей Сапонг
️️️️
Х. Мухтар
73'
Замена
Э. Миллер
️️️️
Ш. Мур
67'
Желтая карточка
T.
60'
Желтая карточка
Х. Мухтар
45'
+1
Желтая карточка
У. Циммерман
ГОЛ! 1:1!
С. Морено
27'
20'
ГОЛ! 0:1!
T.
Пас отдал
S. Davis
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
29
Себастьян Бланко
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
8
Йимми Чара
ПВ
44
Марвин Лориа
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
12
T.
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
18
Шакил Мур
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
98
Блэйк Бодили
ЛВ
17
Tega Ikoba
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
Нэшвилл
15
Эрик Миллер
ЦЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
13
Дакс МакКарти
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
4-1-1-2-2
31
Ивачич
33
Мабиала
13
Жупарич
28
Туилома
2
ван Ранкин
22
Айяла
29
Бланко
10
Морено
8
Чара
11
Незгода
44
Лориа
3-4-3
1
25
Циммерман
4
2
Ловиц
12
54
11
Леаль
10
Мухтар
19
Мьюил
27
18
Мур
8
Чара
18
МакГроу
18
МакГроу
8
Чара
29
Бланко
9
Фогаса
9
Фогаса
29
Бланко
18
Мур
15
Миллер
15
Миллер
18
Мур
11
Леаль
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
11
Леаль
10
Мухтар
9
Сапонг
9
Сапонг
10
Мухтар
Остались в запасе
Портленд
Нэшвилл
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
98
Блэйк Бодили
ЛВ
17
Tega Ikoba
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
13
Дакс МакКарти
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
98
Блэйк Бодили
ЛВ
17
Tega Ikoba
ЦФ
Остались в запасе
13
Дакс МакКарти
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Портленд - Нэшвилл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Провиденс Парк
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